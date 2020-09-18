Українська пара наречених Володимира Остапчука та Христини Горняк одужала від коронавірусу. Після двох тижнів боротьби з хворобою закохані щасливі, що виздоровіли і можуть вийти із самоізоляції.

Відомо, що 4 вересня Володимир Остапчук повинен був виступити перед киянами зі стендап-шоу, але через перші симптоми хвороби COVID-19 вирішив не виходити на сцену. У той же день він здав ПЛР-тест і через 4 дні дізнався про невтішний діагноз. Симптоми хвороби також відчула його кохана – Христина Горняк, щоправда, незважаючи на відсутність нюху і смаку, а також незначної температури, її тест одразу показав негативний результат. Хоча жінка переконана, що також хворіла COVID-19. Через хворобу, пара навіть скасувала своє весілля.

До слова Так погано мені не було ніколи: Володимир Остапчук вперше розповів, як бореться з COVID-19

Володимиру Остапчуку "дісталось" гірше – у чоловіка була не лише температура, озноб, втрата смаку і нюху, а й розвинулась пневмонія. Наразі чоловік ще лікує ускладення хвороби, а в цьому йому допомогає Христина, втім сьогодні, 18 вересня, вони щасливі – адже ПЛР-тести показали негативні результати. А це означає, що вони більше не несуть загрозу для оточуючих і можуть спокійно виходити на вулицю і займатись своїми справами.

Радісною новиною Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram-Stories. В короткому відеоролику Христина Горняк танцювала від щастя по квартирі, а ведучий залишив лаконічний надпис на відео: "Ми з Христиною радіємо! Наші тести – негативні, ми – здорові!".

Володимир Остапчук і Христина Горняк отримали негативні результати ПЛР-тестів: відео

Чоловік також прикріпив до Instagram-Stories результати тестування в одній з приватних клінік, щоб підтвердити свої слова.



Володимир Остапчук і Христина Горняк побороли коронавірус / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk