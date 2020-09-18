Украинская пара молодоженов Владимира Остапчука и Кристины Горняк выздоровела от коронавируса. После двух недель борьбы с болезнью влюбленные счастливы, что выздоровели и могут выйти из самоизоляции.

Известно, что 4 сентября Владимир Остапчук должен был выступить перед киевлянами со стендап-шоу, но из-за первых симптомов болезни COVID-19 решил не выходить на сцену. В тот же день он сдал ПЦР-тест и через 4 дня узнал неутешительный диагноз. Симптомы болезни также почувствовала его любимая – Кристина Горняк, правда, несмотря на отсутствие обоняния и вкуса, а также незначительную температуру, ее тест сразу показал отрицательный результат. Хотя женщина убеждена, что также болела COVID-19. Из-за болезни, пара даже отменила свадьбу.

К слову Так плохо мне не было никогда: Владимир Остапчук впервые рассказал, как борется с COVID-19

Владимиру Остапчуку "досталось" больше – у мужчины была не только температура, озноб, потеря вкуса и обоняния, но и развилась пневмония. Сейчас он еще лечится от осложнений болезни, а в этом ему помогает Кристина, впрочем сегодня, 18 сентября, они счастливы – ведь ПЦР-тесты показали отрицательные результаты. А это значит, что они больше не представляют угрозу для окружающих и могут спокойно выходить на улицу и заниматься своими делами.

Радостной новостью Остапчук поделился на своей странице в Instagram-Stories. В коротком видеоролике Кристина Горняк танцевала от счастья по квартире, а ведущий оставил лаконичный надпись на видео: "Мы с Кристиной радуемся! Наши тесты – отрицательные, мы – здоровы!".

Мужчина также прикрепил к Instagram-Stories результаты тестирования в одной из частных клиник, чтобы подтвердить свои слова.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк побороли коронавирус / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk