Украинский телеведущий Владимир Остапчук уже неделю болеет коронавирусом вместе со своей невестой Кристиной Горняк. Если его возлюбленная страдает легкой формой болезни, то Владимир получил осложнения. Подробнее о состоянии своего здоровья ведущий впервые рассказал в сети 11 сентября.

Звездная пара Владимира Остапчука и Кристины Горняк уже неделю борется с COVID-19, сообщает 24 канал. Сначала пара не подозревала об инфицировании и думала, что это простуда, но впоследствии они оба сдали ПЦР-тесты. У ведущего тест показал положительный результат, а у Кристины – отрицательный, хотя у нее тоже была температура, озноб и пропал нюх и вкус.

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Женщина рассказывала, что, несмотря на болезнь, она заботится о любимом, поскольку у него осложнение – развилась двусторонняя пневмония. В первые дни заболевания Остапчук вовсе не появлялся в сети и только сегодня, 11 сентября, он поделился с поклонниками мыслями о своем самочувствии и как он боролся с коронавирусом последнюю неделю.

Так, народ, это – корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая страшная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и еще много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсети!

– заявил Остапчук.

Известно, что 4 сентября Владимир Остапчук должен был выступить перед киевлянами со стендап-шоу, но из-за первых симптомов болезни решил не выходить на сцену. В тот же день он сдал ПЦР-тест и через 4 дня узнал о неутешительном диагнозе. Мужчина рад, что все же не вышел на сцену и никого не заразил. От себя он поблагодарил других артистов, выступивших вместо него на шоу, а он сам обещает выйти из стендап-шоу, как только выздоровеет.

Кроме этого, Владимир Остапчук и Кристина Горняк опубликовали совместное фото, которое сделали на улице, вероятно, во время прогулки. Неизвестно, является ли это архивным фото или актуальным, но фанаты пожелали им двоим скорейшего выздоровления и здоровья.