Український телеведучий Володимир Остапчук вже тиждень хворіє на коронавірус разом зі своєю нареченою Христиною Горняк. Якщо його кохана "відбувається" легкою формою хвороби, то Володимир отримав ускладнення. Детальніше про стан свого здоров'я ведучий вперше розповів у мережі 11 вересня.

Зіркова пара Володимира Остапчука та Христини Горняк вже тиждень бореться з COVID-19, повідомляє 24 канал. Спочатку пара не підозрювала про інфікування і думала, що це застуда, але згодом вони обидвоє здали ПЛР-тести. У ведучого показав позитивний результат, а в Христини – негативний, хоча в неї теж була температура, озноб та зник нюх і смак.

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Жінка розповідала, що, незважаючи на хворобу, вона піклується про коханого, оскільки він має ускладнення – у нього розвинулась двобічна пневмонія. У перші дні захворювання Остапчук зовсім не з'являвся в мережі і лише сьогодні, 11 вересня, він поділився з шанувальниками думками про своє самопочуття та як він боровся з коронавірусом останній тиждень.

Так, народ,це – корона. З двобічною пневмонією. Я не люблю скаржитися, але це був, напевно, найстрашніший тиждень для мого здоров'я. Так погано мені не було ніколи! Температура під 40, кашель, озноб і ще багато чого, і сьогодні перший день, коли я знову в соцмережі!

– заявив Остапчук.

Відомо, що 4 вересня Володимир Остапчук повинен був виступити перед киянами зі стендап-шоу, але через перші симптоми хвороби вирішив не виходити на сцену. У той же день він здав ПЛР-тест і через 4 дні дізнався про невтішний діагноз. Чоловік радий, що все ж не вийшов на сцену і нікого не заразив. Від себе він подякував іншим артистам, що виступили замість нього на шоу, а він сам обіцяє вийти зі стендап-шоу, тільки-но одужає.

Окрім цього, Володимир Остапчук та Христина Горняк опублікували спільне фото, яке зробили на вулиці, ймовірно, під час прогулянки. Невідомо, чи це архівне фото, чи актуальне, але фанати побажали їм двом якнайшвидшого одужання та здоров'я.