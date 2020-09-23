После выздоровления от коронавирус Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина вернулись к работе и активной жизни. В новом интервью невеста ведущего рассказала, заходят ли они в секс-шопы и как вообще относятся к взрослым "игрушкам".

Про эротические фантазии в их с Владимиром отношениях, Кристина Горняк рассказала в программе "Звездный путь", сообщает канал "Украина". Она не скрывает, что любит вносить разнообразие в интимную жизнь, поэтому ходит в секс-шопы.

К слову Владимир Остапчук и его невеста побороли коронавирус

"Игрушки из секс-шопа у нас есть, а какие – рассказывать не буду", – лаконично отметила Кристина. Она добавила, что некоторые покупатели неловко себя чувствуют, оказываясь в таком магазине и часто говорят, что покупают не себе, а подруге. Вероятно, так она призналась и про себя.

Ты обычно заходишь туда, шутишь и говоришь: "Это не мне, а подружке. А потом с удивлением видишь, что там есть, и начинаешь интересоваться: "И такое у вас есть?! А это что?! Покажите нам. И это классно,

– резюмировала женщина.

Кристина убеждена, что такие магазины важно посещать влюбленным парам, если они хотят, чтобы у них "в постели" все было хорошо: "... Мы сначала отказываемся слушать что-либо на столь интимную тему. А потом понимаем, что можем получить очень полезную информацию. Поэтому я стараюсь все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо".

Что известно об отношениях Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Владимир и Кристина объявили о своих отношениях 23 мая в программе "Светская жизнь". Позже на их личных страницах в инстаграме появились чувственные фото, где влюбленные рассказали свою историю. Для поклонников шоумена избранница не стала неожиданностью, ведь именно о ней шли разговоры еще с февраля 2020 года, когда журналистам удалось разоблачить девушку телеведущего. Остапчук отметил, что когда все страсти утихли, он решил поделиться своим счастьем и познакомить общественность с любимой.

19 августа в 19:00 в первую годовщину знакомства шоумен и телеведущий сделал предложение любимой во время путешествия в Стамбул. Путешествие в Турцию и прогулку на яхте по проливу Босфор на закате солнца организовала сама Кристина, однако о ее сюрпризе Остапчук знал и готовил свой. Накануне поездки мужчина поехал к родителям любимой, чтобы попросить ее руку и сердце. В Киеве с подружками девушки он выбрал кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co, а в Стамбуле вместе с Кристиной приобрел еще одну – классическую с камнем от того же бренда. Свою свадьбу они планировали сделать в начале сентября в узком кругу родных и друзей, но на пути стала коронавирусная болезнь, которая "зацепила" как Кристину, так и Владимира. Сейчас пара здорова и планирует следующую дату свадьбы.