Чи може хрестити дитину розлучена жінка: у церкві дали чітку відповідь
Хрещені батьки стають особливими людьми у житті дитини. Вони наставляють її на правильний духовний шлях, оберігають від спокус та гріхів, допомагають у всьому.
У суспільстві кажуть, що дівчинку не може хрестити незаміжня жінка, а хлопчика – неодружений чоловік. Вважається, що вони забирають у похресників щастя. Однак це всього лише забобон. А чи може бути хрещеною мамою розлучена жінка, розкаже LifeStyle 24.
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Чи може хрестити дитину розлучена жінка
Народні прикмети стверджують, що не варто брати за куму розлучену жінку. Річ у тім, що їй не вдалося зберегти свою сім'ю, тому стає поганим прикладом для дитини. Крім того, така хрещена мама може притягнути біди та нещастя у життя похресниці чи похресника, зокрема у стосунки.
В Українській греко-католицькій церкві зауважують, що жінка, яка розійшлася зі своїм чоловіком, може бути хрещеною, якщо таке рішення було прийняте через важливі причини. У випадку, коли вона ще не розлучилася, а вже живе з іншим, хрестити малюка заборонено, адже жінка пішла на гріх.
Хто може і не може бути хрещеними батьками
- Хрестити дитину не може дівчинка, якій ще немає 14 років, та хлопчик, якому ще не виповнилося 15. Варто брати старших людей.
- Православна церква України спростовує міф, що вагітній заборонено бути хрещеною мамою. Вона ніяк не зашкодить похреснику або похресниці, як стверджують забобони. Під час обряду жінці при надії просто варто допомагати, якщо їй буде складно тримати малюка.
- Люди, до речі, можуть відмовитися йти за хрещених батьків. Священники не вважають це гріхом. Цілком нормально, що хтось поки не готовий брати на себе таку відповідальність.