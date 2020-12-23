Культурне життя у світі в 2020 році так само неочікувано стикнулось з проблемами карантинних умов та пандемії. Музеї та художні виставки довелося закривати на невизначений час, мистецькі заходи не могли відбуватися. Але як і в інших сферах, культурній теж довелось адаптуватися та знайти вихід з ситуації. Як це було – читайте в матеріалі.

Культурна сфера потерпала цього року від втрати глядача. Але й люди, перебуваючи на самоізоляції, не могли залишитися на довгий час без спостереження за естетикою прекрасного. Та й митці навчились черпати своє натхнення з умов пандемії та правил карантину.

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Всьому знайшлась альтернатива: замість дверей музею відкривався доступ до віртуальних турів. Бенксі на карантині творив роботи вдома. А опера й театр почали проводити онлайн-трансляції своїх концертів і виступів.

Роботи Бенксі 2020

Щурі дуркують на карантині

Знаменитий лондонський художник, справжнього ім’я якого ніхто не знає (як і його вигляду), створив першу роботу в 2020 році саме на карантині. У Великій Британії ввели карантин з 23 березня, тож Бенксі перебував на ізоляції. Але його не покидало натхнення, тому малюнок він створив у власній ванні. Нафарбовані щурики заповнили всю кімнату та наче взаємодіяли з предметами.



Щурі дуркують на карантині / Instagram / @banksy

Картина-висміювання протестувальників у США

Вуличний художник у червні відреагував на масові протести в США проти расизму, і це він зробив за допомогою картини. Він іронічно зобразив подію, коли мітингувальники повалили пам’ятник Едварда Колстона.



Картина-висміювання протестувальників / Instagram / @banksy

Знову щурі: цього разу в метро

Бенксі для багатьох своїх робіт черпав натхнення саме з пандемії. Нову роботу художник виконав у липні в метро Лондона, нагадавши пасажирам про важливість носіння масок. Бенксі зобразив щурів, які чхають, літають на масках, використовуючи їх як парашути, тримають в руках. Ті щури, що чхають, залишають щось схоже на слиз на стінах вагонів.

Варто додати, що згодом роботу художника знищили, спираючись на те, що графіті у метро заборонене. "Ми хотіли б запропонувати Бенксі зробити нову версію його роботи в потрібному місці", – зазначили представники метрополітену Лондона.

Дівчинка, що крутить шину як обруч

На стіні одного з салонів краси наприкінці жовтня лондонський художник створив нове графіті. Він зобразив дівчинку, що крутить шину з колеса велосипеда як обруч. Поряд з картиною лежав велосипед без одного колеса.

Це графіті Бенксі так само одразу намагались знищити, незважаючи на те, що міська влада намагалась захистити її прозорим екраном. Невідомі спробували чорною фарбою.



Дівчинка, яка крутить шину з велосипеда / Instagram / @banksy

Бабуся, яка чхає

Невідомий британський художник створив нове жартівливе графіті в грудні, знову натхненне пандемією. На фасаді двоповерхового будинку Бенксі нафарбував бабусю, яка чхала так сильно, що в неї вилетів зубний протез, сумочка та ціпок.



Бабуся, яка чхає / Instagram / @banksy

Онлайн-музеї

Українські музеї просто неба: рекомендація Зеленського

З березня в Україні ввели карантин. Люди мали залишатися вдома, в декотрих з’явилось багато вільного часу. Президент Зеленський дав особисту рекомендацію музеїв, які можна відвідати онлайн.

Одним з таких є цілий віртуальний тур сімома українськими музеями, що розташовані просто неба. До цього числа входить Запорізька Січ, Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогово, «Шевченківський гай» у Львові, Музей народної архітектури та побуду Середньої Наддніпрянщини, Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді, Центр народознавства «Мамаєва Слобода» в Києві та резиденція Богдана Хмельницього в Чигирині. Подорож надзичайно цікава, супроводжується аудіогідом, а якість картинки не підводить.



Музей "Запорізька Січ" / Фото з відкритих джерел

Перший у світі віртуальний музей

Британський художник Стюарт Семпл створив перший у світі повністю віртуальний музей VOMA (Virtual Online Museum of Art). У ньому зібрані роботи з музею д’Орсе, музею американського мистецтва Вітні, сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Мистецького інституту Чікаго. Кожен з експонатів представлений у великій роздільній здатності та має посилання на джерела, які розкажуть про його історію.

Наразі у VOMA представлені картини "Олімпія" Едуарда Мане, "Сад земних насолод" Ієроніма Босха та "Невірність Святого Фоми" Караваджо. Виставка доступна безкоштовно, а нові будуть відкриватися впродовж найближчих місяців. Користувачі можуть не лише перебувати в будівлі музею, але й гуляти його територією.



Перший віртуальний музей / Voma

Музей Ван Гога

В Амстердамі відкрили доступ до сайту музею Ван Гога. Картинами художника можна милуватися онлайн, до того ж, наближати їх максимально, щоб детальніше розглянути роботи великого митця.

Та на платформі можна дивитись не тільки на картини Ван Гога, а й на найкращі роботи інших художників, переглядати японські гравюри. У віртуальному музеї доступні більше 1200 колекцій картин з усього світу та різних періодів.



Музей Ван Гога / FLICKR

Правила карантину на прикладі легендарних картин

Представники Мінкульту України на початку квітня долучились до інформування людей про правила карантину під час пандемії коронавірусу. Вони показали їх на прикладі легендарних картин.

Знімки були створені представниками креативного агенства LOOMA. Проєкт вони назвали "Мистецтво карантину" (Art of Quarantine). На прикладі знаменитих у всьому світі картин митці показали прості правила, яких варто дотримуватись кожному у час пандемії коронавірусу.



Користуйтесь картками, а не готівкою / Facebook / @MKIPUkraine

Захисні маски на роботах скульптора

Пандемією цього року надихнувся і чеський скульптор Міхал Цимала. Він почав створювати колекцію ще до пандемії, але згодом трохи змінив концепцію і з часом презентував її в Празі. На скульптури Міхал одягнув маски різних кольорів і форм: вони створені з гіпсу, пластикових пляшок, тканини. Скульптор розповів, що період карантину став найпродуктивнішим у його житті.



Роботи Міхала Цимала / 24 канал

Це був період найбільшого зосередження і спокою у моєму житті. Мене ніхто не турбував, ніхто мені не докучав. Я був зосереджений виключно на мистецтві, - зізнався Міхал Цимала.

Віртуальний тур крамницею Gucci у Флоренції

Відомий італійський дім моди Gucci відкрив сайт, на якому можна віртуально прогулятися по крамничці Gucci Garden, що розташована у Флоренції в Італії. Відвідувачі сайту можуть пройтися серед вітрин, подивитись на ресторан та зазирнути в книжкову галерею. Онлайн-прогулянка супроводжується звуковими ефектами. В кожній кімнаті грає інша мелодія.

Натиснувши на об'єкт в галереях, що вас зацікавив, можна переглянути детальнішу інформацію про нього. Також його можна придбати онлайн. Серед таких товарів є аксесуари бренду, одяг, книжки та сувеніри.

Опери, театри і вистави: як вони перейшли в онлайн

Чернівецький театр ляльок

Через те, що в березні Чернівецький театр ляльок закрився для глядачів у залі, організатори вирішили запустити свої вистави онлайн. Щонеділі театр запускав трансляцію, яку можна було переглянути безкоштовно. Так навіть діти могли адаптуватись до карантинних умов і розважатись вдома на вихідних разом з батьками.

Тільки нещодавно Чернівецький театр ляльок відчинили для глядачів справжні двері. Тепер вистави будуть проходити офлайн, з дотриманням всіх карантинних норм.

Віденська опера

З початку карантину на онлайн-режим перейшла Віденська опера. Вона відкрила свої архіви та почала транслювати вистави минулих сезонів безкоштовно. Для того, щоб отримати до них доступ, треба зареєструватися на сайті.

Натомість перегляд трансляції може обійтись глядачам від 14 до 17 євро. А квитки на виставу Віденської опери наживо коштували від 100 євро. Тому така можливість варто не втрачати.



Віденська опера / Фото з відкритих джерел

Баварська опера

Побувати у Мюнхені нам вийде точно ще не скоро. Але це не привід розчаровуватись, адже тепер можна гуляти вуличками цього німецького міста в гугл-картах, а Баварську оперу можна відвідати на її офіційному сайті.

Кожного вечора Баварська опера проводить онлайн-трансляції різних балетних постановок та концертів.



Баварська опера / Фото з відкритих джерел