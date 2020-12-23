Культурная жизнь в мире в 2020 году так же неожиданно столкнулась с проблемами карантинных условий и пандемии. Музеи и художественные выставки пришлось закрывать на неопределенное время, художественные мероприятия не могли происходить. Но как и в других сферах, культуре тоже пришлось адаптироваться и найти выход из ситуации. Как это было – читайте в материале.

Культурная сфера пострадала в этом году от потери зрителя. Но и люди, находясь на самоизоляции, не могли остаться на долгое время без наблюдения за эстетикой прекрасного. И художники научились черпать свое вдохновение из условий пандемии и правил карантина.

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Всему нашлась альтернатива: вместо дверей музея открывался доступ к виртуальным турам. Бэнкси на карантине творил работы дома. А опера и театр начали проводить онлайн-трансляции своих концертов и выступлений.

Работы Бэнкси 2020

Крысы дурачатся на карантине

Знаменитый лондонский художник, настоящего имени которого никто не знает (как и его вида), создал первую работу в 2020 году именно на карантине. В Великобритании ввели карантин с 23 марта, поэтому Бэнкси находился на изоляции. Но его не покидало вдохновение, поэтому рисунок он создал в собственной ванне. Нарисованные крыски заполнили всю комнату и взаимодействовали с предметами.



Крысы дурачатся на карантине / Instagram / @banksy

Картина-высмеивание протестующих в США

Уличный художник в июне отреагировал на массовые протесты в США против расизма, и это он сделал с помощью картины. Он иронически изобразил событие, когда митингующие повалили памятник Эдварда Колстона.



Картина-высмеивание протестующих / Instagram / @banksy

Опять крысы: в этот раз в метро

Бэнкси для многих своих работ черпал вдохновение именно из пандемии. Новую работу художник выполнил в июле в метро Лондона, напомнив пассажирам о важности ношения масок. Бэнкси изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты, держат в руках. Те крысы, которые чихают, оставляют нечто похожее на слизь на стенах вагонов.

Стоит добавить, что впоследствии работу художника уничтожили, опираясь на то, что граффити в метро запрещено. "Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в нужном месте", – отметили представители метрополитена Лондона.

Девочка крутящая шину как обруч

На стене одного из салонов красоты в конце октября лондонский художник создал новое граффити. Он изобразил девочку, которая крутит шину с колеса велосипеда как обруч. Рядом с картиной лежал велосипед без одного колеса.

Это граффити Бэнкси так же сразу пытались уничтожить, несмотря на то, что городская власть пыталась защитить ее прозрачным экраном. Неизвестные попытались черной краской.



Девочка крутящая шину из велосипеда / Instagram / @banksy

Чихающая бабушка

Неизвестный британский художник создал новое шутливое граффити в декабре, снова вдохновенное пандемией. На фасаде двухэтажного дома Бэнкси нарисовал бабушку, которая чихала так сильно, что у нее вылетел зубной протез, сумочка и палка.



Чихающая бабушка / Instagram / @banksy

Онлайн-музеи

Украинские музеи под открытым небом: рекомендация Зеленского

С марта в Украине ввели карантин. Люди должны оставаться дома, у некоторых появилось много свободного времени. Президент Зеленский дал личную рекомендацию музеев, которые можно посетить онлайн.

Одним из таких является целый виртуальный тур семью украинскими музеями, которые расположены под открытым небом. В это число входит Запорожская Сечь, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, "Шевченковский гай" во Львове, Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья, Закарпатский музей народной архитектуры и быта в Ужгороде, Центр народоведения "Мамаева Слобода" в Киеве и резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине. Путешествие очень интересное, сопровождается аудиогидом, а качество картинки не подводит.



Музей "Запорожская Сечь" / Фото из открытых источников

Первый в мире виртуальный музей

Британский художник Стюарт Сэмпл создал первый в мире полностью виртуальный музей VOMA (Virtual Online Museum of Art). В нем собраны работы из музея д'Орсэ, музей американского искусства Уитни, современного искусства в Нью-Йорке и Художественного института Чикаго. Каждый из экспонатов представлен в большом разрешении и имеет ссылки на источники, которые расскажут о его истории.

Сейчас в VOMA представлены картины "Олимпия" Эдуарда Мане, "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха и "Неверность Святого Фомы" Караваджо. Выставка доступна бесплатно, а новые будут открываться в течение ближайших месяцев. Пользователи могут не только находиться в здании музея, но и гулять по его территории.



Первый виртуальный музей / Voma

Музей Ван Гога

В Амстердаме открыли доступ к сайту музея Ван Гога. Картинами художника можно любоваться онлайн, к тому же, приближать их максимально, чтобы подробнее рассмотреть работы великого художника.

И на платформе можно смотреть не только на картины Ван Гога, но и на лучшие работы других художников, просматривать японские гравюры. В виртуальном музее доступны более 1 200 коллекций картин со всего мира и разных периодов.



Музей Ван Гога / FLICKR

Правила карантина на примере легендарных картин

Представители Минкульта Украины в начале апреля присоединились к информированию людей о правилах карантина во время пандемии коронавируса. Они показали их на примере легендарных картин.

Снимки были сделаны представителями креативного агентства LOOMA. Проект они назвали "Искусство карантина" (Art of Quarantine). На примере знаменитых во всем мире картин художники показали простые правила, которых следует придерживаться каждому во время пандемии коронавируса.



Пользуйтесь карточками, а не наличными​ / Facebook / @MKIPUkraine

Защитные маски на работах скульптора

Пандемией этого года вдохновился и чешский скульптор Михал Цимала. Он начал создавать коллекцию еще до пандемии, но впоследствии немного изменил концепцию и со временем презентовал ее в Праге. На скульптуры Михал одел маски разных цветов и форм: они созданы из гипса, пластиковых бутылок, ткани. Скульптор рассказал, что период карантина стал самым продуктивным в его жизни.



Работы Михала Цимала / 24 канал

Это был период наибольшего сосредоточения и покоя в моей жизни. Меня никто не беспокоил, никто мне не надоедал. Я был сосредоточен исключительно на искусстве, – признался Михал Цимала.

Виртуальный тур магазином Gucci во Флоренции

Известный итальянский дом моды Gucci открыл сайт, на котором можно виртуально прогуляться по лавке Gucci Garden, расположенной во Флоренции в Италии. Посетители сайта могут пройтись среди витрин, посмотреть на ресторан и заглянуть в книжную галерею. Онлайн-прогулка сопровождается звуковыми эффектами. В каждой комнате играет другая мелодия.

Нажав на объект в галереях который вас заинтересовал, можно посмотреть подробную информацию о нем. Также его можно приобрести онлайн. Среди таких товаров есть аксессуары бренда, одежда, книги и сувениры.

Оперы, театры и спектакли: как они перешли в онлайн

Черновицкий кукольный театр

Так как в марте Черновицкий кукольный театр закрылся для зрителей в зале, организаторы решили запустить свои представления онлайн. Каждое воскресенье театр запускал трансляцию, которую можно было посмотреть бесплатно. Так даже дети могли адаптироваться к карантинным условиям и развлекаться дома на выходных вместе с родителями.

Только недавно Черновицкий кукольный театр открыли для зрителей настоящие двери. Теперь представления будут проходить оффлайн, с соблюдением всех карантинных норм.

Венская опера

С начала карантина на онлайн-режим перешла Венская опера. Она открыла свои архивы и начала транслировать спектакли прошлых сезонов бесплатно. Для того, чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться на сайте.

Просмотр трансляции может обойтись зрителям от 14 до 17 евро. А билеты на спектакль Венской оперы вживую стоили от 100 евро. Поэтому такую возможность не стоит терять.



Венская опера / Фото из открытых источников

Баварская опера

Побывать в Мюнхене нам получится точно еще не скоро. Но это не повод разочаровываться, ведь теперь можно гулять по улочкам этого немецкого города в гугл-картах, а Баварскую оперу можно посетить на ее официальном сайте.

Каждый вечер Баварская опера проводит онлайн-трансляции различных балетных постановок и концертов.

Баварская опера / Фото из открытых источников