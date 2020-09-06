Британский художник Стюарт Сэмпл создал первый в мире полностью виртуальный музей VOMA. В нем собраны работы из самых престижных художественных учреждений, а просмотр экспонатов бесплатный.

Вспышка коронавируса заставила пересмотреть работу музеев и галерей, сделав их доступнее для широкой общественности. Как сообщает Hypebeast, полностью виртуальный музей уже появился и готов принимать посетителей онлайн.

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Автором идеи стал художник Стюарт Семпл. Музей получил название Virtual Online Museum of Art и собрал работы из музея д'Орсе, музея американского искусства Уитни, музея современного искусства в Нью-Йорке и Художественного института Чикаго.

Каждый экспонат представлен в большом разрешении и имеет перечень ссылок на источники, которые помогут понять его историю и важность.

Отметим, что посетители могут не только передвигаться по музею VOMA, но и гулять по территории. Цифровой мир меняется в соответствии со временем суток, временем года и погодой. Разработчики пытались создать музей, который не казался бы тихим и пустым местом.

Сейчас в VOMA представлены картины "Олимпия" Эдуарда Мане, "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха и "Неверность Святого Фомы" Караваджо. Выставка доступна бесплатно, а новые будут открываться в течение ближайших месяцев.

Первый в мире виртуальный музей / Фото VOMA