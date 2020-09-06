Британський художник Стюарт Семпл створив перший у світі повністю віртуальний музей VOMA. У ньому зібрані роботи з найпрестижніших мистецьких установ, а перегляд експонатів безкоштовний.

Спалах коронавірусу змусив переглянути роботу музеїв та галерей, зробивши їх доступнішими для широкого загалу. Як інформує Hypebeast, повністю віртуальний музей вже з'явився й готовий приймати відвідувачів онлайн.

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Автором ідеї став художник Стюарт Семпл. Музей отримав назву Virtual Online Museum of Art та зібрав роботи з музею д'Орсе, музею американського мистецтва Вітні, музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку та Мистецького інституту Чикаго.

Кожен експонат представлений у великій роздільній здатності та має перелік посилань на джерела, які допоможуть зрозуміти його історію та важливість.

Зазначимо, що відвідувачі можуть не лише пересуватись музеєм VOMA, а й гуляти територією. Цифровий світ змінюється відповідно до часу доби, пори року та погоди. Розробники намагались створити музей, який не здавався би тихим і порожнім місцем.

Наразі у VOMA представлені картини "Олімпія" Едуарда Мане, "Сад земних насолод" Ієроніма Босха та "Невірність Святого Фоми" Караваджо. Виставка доступна безкоштовно, а нові будуть відкриватися впродовж найближчих місяців.

Перший у світі віртуальний музей / Фото VOMA