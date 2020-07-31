Карантин змусив людей змінити всі свої плани на літо, особливо, якщо там були подорожі. Тим більше, якщо у планах були походи по музеях або виставках.

Але всьому знайшлась альтернатива, тому якщо ви – поціновувач мистецтва і відчуваєте спрагу в прекрасному, то перегляньте добірку 24 каналу про цікаві онлайн-виставки.

Зверніть увагу Культурний карантин: як опери, театри та музеї переходили в онлайн-режим

Версальський палац



Версальський палац / Фото: Unsplash

Версальський палац нажелить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один з найвідвідуваніших культурних місць у світі є мало не найкращим досягненням французького мистецтва ХVII століття. Король Людовик XІV перетворив мисливський будинок свого батька в розкішний палац, що неодноразово доповнювався ще більшою кількістю золота з кожним наступним королем. Якщо хочете прогулятися – вирушайте на подорож версальським парком. Також можна переглянути безліч тематичних виставок: "Версальська мода", "Марія-Антуанетта: мати й королева", "Наука у Версалі".

Музей Лувру



Музей Лувру / Фото: Unsplash

На правому березі Сени в Парижі стоїть Лувр – найбільш відвідуваний музей світу. 2018 року його відвідали 10 мільйонів людей. У його коридорах розташовані близько 35 тисяч експонатів, серед яких відомі мистецькі роботи Леонардо да Вінчі, Тиціана, Шардена, колекції фараонівського періоду, скульптури Стародавньої Греції та Риму. На офіційному сайті можна переглянути виставкові зали та галереї, фасади Лувру.

Музей Ван Гога



Музей Ван Гога / Фото: Unsplash

Вінсент Ван Гог як ніхто інший знає, як можна отримувати задоволення від прекрасного в непростих умовах. Після смерті художника його брат Тео, а потім сестра Йоганна намагалась зберегти максимальну кількість творчості для свого сина. Але колекція викликала неабияку цікавість суспільства. Тож у Амстердамі відкрили цілий музей, присвячений художнику. Окрім 200 полотен, 400 малюнків, 4 альбомів з начерками Ван Гога і 800 листів, у будівлі можна переглянути японські гравюри і роботи інших художників.

Мережа галерей Тейт Модерн



Художня галерея Тейт у Лондоні / Фото: Unsplash

Сучасність та модернізм – це про художню галерею Тейт. У ній, що розташована в Лондоні, зберігаються твори світового і британського мистецтва, створені з 1900-го року. Тейт Модерн – найбільш відвідувана галерея модерністського мистецтва. До слова, відвідати більшу частину експонатів можна безкоштовно. Це на той випадок, коли карантин закінчиться.

Кішки в історії мистецтва



Генріетта Роннер-Кніп Cat with Kittens / Фото: Unsplash

Навколо, здавалося б, звичайної кішки, є багато символізму. У часи Середньовіччя її порівнювали із сатаною, а от у Стародавньому Єгипті любили та шанували. Цьому і присвячений проєкт двох віртуальних музеїв: Universal Museum of Art і паризького Гран-Пале. На виставці представлено 75 робіт від Давнього Єгипту до сьогодення. Коти додають містики, коли присутні біля жінок, і духу незалежності, коли крутяться біля чоловіків. Організатори переконані: ця виставка без сумніву зігріє всі серця відвідувачів.

Автор: Марія Касій