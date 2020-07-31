Карантин заставил людей поменять все свои планы на лето, особенно, если там были путешествия. Тем более, если в планах были походы по музеям или выставкам.

Но всему нашлась альтернатива, поэтому если вы – любитель искусства и чувствуете жажду в прекрасном, то посмотрите подборку 24 канала об интересных онлайн-выставках.

Обратите внимание Культурный карантин: как оперы, театры и музеи переходили в онлайн-режим

Версальский дворец



Версальский дворец / Фото: Unsplash

Версальский дворец принадлежит к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Одно из самых посещаемых культурных мест в мире является мало ли не лучшим достижением французского искусства ХVII века. Король Людовик-XIV превратил охотничий дом своего отца в роскошный дворец, который неоднократно дополнялся еще большим количеством золота с каждым следующим королем. Если хотите прогуляться - отправляйтесь на путешествие по версальскому парку. Также можно посмотреть множество тематических выставок: "Версальская мода", "Мария-Антуанетта: мать и королева", "Наука в Версале".

Музей Лувра



Музей Лувра / Фото: Unsplash

На правом берегу Сены в Париже стоит Лувр – самый посещаемый музей мира. В 2018 году его посетили 10 миллионов человек. В его коридорах расположены около 35 тысяч экспонатов, среди которых известные художественные работы Леонардо да Винчи, Тициана, Шардена, коллекции фараоновского периода, скульптуры Древней Греции и Рима. На официальном сайте можно посмотреть выставочные залы и галереи, фасады Лувра.

Музей Ван Гога



Музей Ван Гога / Фото: Unsplash

Винсент Ван Гог как никто другой знает, как можно получать удовольствие от прекрасного в непростых условиях. После смерти художника его брат Тео, а потом сестра Иоганна пытались сохранить максимальное количество творчества для своего сына. Но коллекция вызвала незаурядный интерес общества. Поэтому в Амстердаме открыли целый музей, посвященный художнику. Кроме 200 полотен, 400 рисунков, 4 альбомов с набросками Ван Гога и 800 писем, в здании можно посмотреть японские гравюры и работы других художников.

Сеть галерей Тейт Модерн

Художественная галерея Тейт в Лондоне / Фото: Unsplash

Современность и модернизм – это о художественной галереи Тейт. В ней, расположенной в Лондоне, хранятся произведения мирового и британского искусства, созданные с 1900-го года. Тейт Модерн – наиболее посещаемая галерея модернистского искусства. К слову, посетить большую часть экспонатов можно бесплатно. Это на тот случай, когда карантин закончится.

Кошки в истории искусства

Генриетта Роннер-Книп Cat with Kittens / Фото: Unsplash

Вокруг, казалось бы, обычной кошки, есть много символизма. Во времена Средневековья ее сравнивали с сатаной, а вот в Древнем Египте любили и уважали. Этому и посвящен проект двух виртуальных музеев: Universal Museum of Art и парижского Гран-Пале. На виставке представлено 75 работ от Древнего Египта до наших дней. Коты добавляют мистики, когда присутствуют возле женщин и духа независимости, когда крутятся у мужчин. Организаторы уверены: эта выставка несомненно согреет все сердца посетителей.

Автор: Мария Касий