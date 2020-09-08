Всемирно известный дом моды Gucci открыл виртуальный тур по одной из своих лавок. Теперь там может "пройтись" каждый, а по желанию и купить сувениры, которые есть на сайте.

Известный итальянский дом моды Gucci открыли сайт, на котором можно виртуально прогуляться по лавочке Gucci Garden, расположенной во Флоренции в Италии.

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Теперь прогуляться по бутику можно и дома, находясь практически в любой точке планеты. Посетители сайта могут пройтись среди витрин, посмотреть на ресторан и заглянуть в книжную галерею.

Онлайн-прогулка сопровождается также звуковыми эффектами. Отметим, что в каждой комнате играет другая мелодия.

Нажав на определенный объект в галереях, можно просмотреть более подробную информацию о нем. Также его можно приобрести онлайн. Среди таких товаров – аксессуары бренда, одежда и сувениры.



В бутике можно просмотреть информацию об объекте / Скриншот / virtualtourguccigarden.gucci.com

В магазине есть книжный отдел, где стоят редкие издания. Продаются и товары для дома Gucci Décor.

Gucci Garden – бутик, галерея и ресторан, открывшийся 9 января 2018 года по замыслу Алессандро Микеле. Раньше там был музей Gucci, однако креативный директор трансформировал его в место, которое транслирует философию бренда.