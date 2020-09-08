Всесвітньо відомий дім моди Gucci відкрив віртуальний тур по одній із своїх крамниць. Тепер там може "пройтись" кожен, а за бажанням і купити сувеніри, які є на сайті.

Відомий італійський дім моди Gucci відкрили сайт, на якому можна віртуально прогулятися по крамничці Gucci Garden, що розташована у Флоренції в Італії.

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Тепер прогулятися по бутику можна і вдома, знаходячись практично в будь-якій точці планети. Відвідувачі сайту можуть пройтися серед вітрин, подивитись на ресторан та зазирнути в книжкову галерею.

Онлайн-прогулянка супроводжується також звуковими ефектами. Зазначимо, що в кожній кімнаті грає інша мелодія.

Натиснувши на певний об'єкт в галереях, можна переглянути детальнішу інформацію про нього. Також його навіть можна придбати онлайн. Серед таких товарів є аксесуари бренду, одяг та сувеніри.



У бутику можна переглянути інформацію про об'єкт / Скріншот / virtualtourguccigarden.gucci.com

У крамниці є книжковий відділ, де стоять рідкісні видання. Продаються і товари для дому Gucci Décor.

Gucci Garden – бутик, галерея та ресторан, що відкрився 9 січня 2018 року за задумом Алессандро Мікеле. Раніше там був музей Gucci, однак креативний директор транформував його в місце, яке транслює філософію бренду.