Gucci відкрив віртуальний тур по крамниці у Флоренції: бутиком може "прогулятися" кожен
Всесвітньо відомий дім моди Gucci відкрив віртуальний тур по одній із своїх крамниць. Тепер там може "пройтись" кожен, а за бажанням і купити сувеніри, які є на сайті.
Відомий італійський дім моди Gucci відкрили сайт, на якому можна віртуально прогулятися по крамничці Gucci Garden, що розташована у Флоренції в Італії.
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Тепер прогулятися по бутику можна і вдома, знаходячись практично в будь-якій точці планети. Відвідувачі сайту можуть пройтися серед вітрин, подивитись на ресторан та зазирнути в книжкову галерею.
Онлайн-прогулянка супроводжується також звуковими ефектами. Зазначимо, що в кожній кімнаті грає інша мелодія.
Натиснувши на певний об'єкт в галереях, можна переглянути детальнішу інформацію про нього. Також його навіть можна придбати онлайн. Серед таких товарів є аксесуари бренду, одяг та сувеніри.
У бутику можна переглянути інформацію про об'єкт / Скріншот / virtualtourguccigarden.gucci.com
У крамниці є книжковий відділ, де стоять рідкісні видання. Продаються і товари для дому Gucci Décor.