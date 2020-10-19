Знаменитый уличный художник Бэнкси создал новую работу, размещенную на стене возле салона красоты в английском городе Ноттингем. На граффити изображена девочка, которая крутит обруч, как шину. Рядом с картиной лежит велосипед без одного колеса.

Свой новый рисунок художник разместил на стене одного из салонов красоты в английском городе Ноттингем. Как пишет BBC, этот район является популярным среди студентов.

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Сразу после появления граффити городские власти решили покрыть его защитным прозрачным экраном. Это должно было бы защитить рисунок от вандалов.

Впрочем, через несколько часов работу попытались закрасить черной краской.



Неизвестные попытались уничтожить граффити Бэнкси / Фото BBC

Сам знаменитый художник не сразу подтвердил авторство нового изображения. Всего через несколько дней он выложил фото без подписи в своем инстаграм.

Новая публикация Бэнкси собрала уже почти 2 миллиона лайков и более 12 тысяч комментариев. В частности, местные жители под фото в профиле художника благодарят его за создание граффити. Многие отмечают, что рисунок принес немного позитива в коронавирусные времена.

Что может означать новая работа Бэнкси

Эксперт по творчеству Бэнкси Пол Гоф из Борнмутского университета сначала несколько сомневался, действительно ли авторство принадлежит уличному художнику. Однако предположил, что таким образом Бэнкси оставил своеобразное послание на стене.

Возможно, это послание, что мы живем в трудные времена. Поэтому постараемся извлечь из этого максимум позитива и удовольствия от того, что сломано,

– пояснил эксперт.

По его словам, обруч является целостным, круг является положительным и жизнеутверждающим. И девочка нашла с чем поиграть, даже если это изношенный велосипед.