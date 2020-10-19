Знамений вуличний художник Бенксі створив нову роботу, розміщену на стіні біля салону краси в англійському місті Ноттінгем. На графіті зображена дівчинка, яка крутить обруч, мов шину. Поряд з картиною лежить велосипед без одного колеса.

Свій новий малюнок художник розмістив на стіні одного з салонів краси в англійському місті Ноттінгем. Як пише BBC, цей район є популярним серед студентів.

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Одразу після появи графіті міська влада вирішила покрити його захисним прозорим екраном. Це мало б захистити малюнок від вандалів.

Втім через кілька годин роботу спробували зафарбувати чорною фарбою.



Невідомі спробували знищити графіті Бенксі / Фото BBC

Сам знаменитий художник не одразу підтвердив авторство нового зображення. Лише за кілька днів він виклав фото без підпису у своєму інстаграмі.

Новий допис Бенксі зібрав вже майже 2 мільйони лайків та понад 12 тисяч коментарів. Зокрема, місцеві жителі під фото в профілі митця дякують йому за створення графіті. Багато хто відзначає, що малюнок приніс трохи позитиву в коронавірусні часи.

Що може означати нова робота Бенксі

Експерт з творчості Бенксі Пол Гоф з Борнмутського університету спочатку дещо сумнівався, чи справді авторство належить вуличному художнику. Однак припустив, що таким чином Бенксі залишив своєрідне послання на стіні.

Можливо, це послання, що ми живемо у важкі часи. Тож намагаймося отримати з цього максимум позитиву і задоволення від того, що зламано,

– пояснив експерт.

За його словами, обруч є цілісним, коло є позитивним і життєствердним. І дівчинка знайшла з чим пограти, навіть якщо це зношений велосипед.