Неизвестный британский художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, нарисовал новое шуточное граффити. Малыш появился утром 10 декабря на одном из домов в пригороде Бристоля, на юго-западе Великобритании.

Свою новую работу художник Бэнкси показал в инстаграм-профиле с более 10-миллионной аудиторией. Граффити андеграундный автор создал на одной из улиц Бристоля на фасаде двухэтажного дома. На нем он изобразил чихающую бабушку.

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Пенсионерка в длинной юбке, оранжевом свитере и голубом платке чихала так сильно, что у нее вылетел зубной протез, сумочка и палка из рук. Публикацию в инстаграме он дополнил символической надписью: "Апчхи!". Похоже, коронавирус и карантинная тематика еще долго будет вдохновлять Бэнкси на новые творения.

Как говорится в материале BBC, один из жильцов соседнего дома Дейл Комле утверждает, что собственными глазами видел неизвестного художника. По его словам, Бэнкси заканчивал работу около 7 часов утра и выглядел как "массивный парень в светоотражающей куртке".

"Около 7 утра я варил себе кофе, я посмотрел в окно и увидел человека. Мне показалось, что это очень увлеченный строитель, потому что он все время смотрел на стену. Я выглянул в окно снова где-то через час, и там уже собралась толпа людей", – рассказал Дейл Комле.



Новое граффити Бэнкси с чихающей бабушкой / Фото Instagram / @banksy



Новое граффити Бэнкси с чихающей бабушкой / Фото Instagram / @banksy