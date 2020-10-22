Почти 10 миллионов долларов за картину: как выглядит одна из самых дорогих работ Бэнкси
Знаменитый художник Бэнкси до сих пор сохраняет анонимность. Художник охотно выставляет на продажу свои картины, которые приносят ему огромные доходы. За какую сумму продали одну из самых дорогих работ Бэнкси и как она выглядит – узнавайте в материале.
На днях в сети состоялся очередной аукцион Sotheby's. Одним из лотов была картина анонимного художника Бэнкси "Покажите мне Моне". Полотно вызвало немалый интерес у коллекционеров, поэтому за него устроили ожесточенную борьбу, передает The Guardian.
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Известно, что 5 ценителей искусства хотели заполучить картину Бэнкси. В течение 8 минут они боролись в торгах и подняли цену почти в два раза, чем ожидалось. В конце концов "покажите мне Моне" принесла Бэнкси доход более чем в 9,8 миллиона долларов.
Картина стала второй в рейтинге самых дорогих работ художника, которые продали через аукцион. Первенство в этом списке занимает "Деградированный парламент", который в 2019 году купили за 12,2 миллиона долларов.
Что известно о картине "Покажите мне Моне"
Британский художник Бэнкси создал картину в 2005 году. На полотне он воссоздал одну из знаменитых работ легендарного Клода Моне. В то же время автор внес свои коррективы: в воде он нарисовал тележки из супермаркетов и оранжевый дорожный конус, которые выставляют после аварии.
Такое переосмысление шедевральной картины покорило ценителей искусства, поэтому и неудивительно, что за работу Бэнкси устроили ожесточенные торги.
Известно также, что полотно вошло в серию картин "Сырая нефть". В рамках этого художественного цикла Бэнкси создал свои варианты работ Ван Гога, Эдварда Хоппера и Энди Уорхола.