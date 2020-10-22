Знаменитый художник Бэнкси до сих пор сохраняет анонимность. Художник охотно выставляет на продажу свои картины, которые приносят ему огромные доходы. За какую сумму продали одну из самых дорогих работ Бэнкси и как она выглядит – узнавайте в материале.

На днях в сети состоялся очередной аукцион Sotheby's. Одним из лотов была картина анонимного художника Бэнкси "Покажите мне Моне". Полотно вызвало немалый интерес у коллекционеров, поэтому за него устроили ожесточенную борьбу, передает The Guardian.

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Известно, что 5 ценителей искусства хотели заполучить картину Бэнкси. В течение 8 минут они боролись в торгах и подняли цену почти в два раза, чем ожидалось. В конце концов "покажите мне Моне" принесла Бэнкси доход более чем в 9,8 миллиона долларов.

Картина стала второй в рейтинге самых дорогих работ художника, которые продали через аукцион. Первенство в этом списке занимает "Деградированный парламент", который в 2019 году купили за 12,2 миллиона долларов.

Что известно о картине "Покажите мне Моне"

Британский художник Бэнкси создал картину в 2005 году. На полотне он воссоздал одну из знаменитых работ легендарного Клода Моне. В то же время автор внес свои коррективы: в воде он нарисовал тележки из супермаркетов и оранжевый дорожный конус, которые выставляют после аварии.

Такое переосмысление шедевральной картины покорило ценителей искусства, поэтому и неудивительно, что за работу Бэнкси устроили ожесточенные торги.

Известно также, что полотно вошло в серию картин "Сырая нефть". В рамках этого художественного цикла Бэнкси создал свои варианты работ Ван Гога, Эдварда Хоппера и Энди Уорхола.