Знаменитий художник Бенксі досі зберігає анонімність. Натомість митець залюбки виставляє на продаж свої картини, які приносять йому шалені прибутки. За яку суму продали одну з найдорожчих робіт Бенксі та як вона виглядає – дізнавайтесь у матеріалі.

Днями у мережі відбувся черговий аукціон Sotheby's. Одним із лотів була картина анонімного художника Бенксі "Покажіть мені Моне". Полотно викликало чималу цікавість у колекціонерів, тому за нього влаштували запеклу боротьбу, передає The Guardian.

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Відомо, що 5 поціновувачів мистецтва хотіли заполучити картину Бенксі. Упродовж 8 хвилин вони боролись у торгах та підняли ціну майже у двічі, аніж очікувалось. Зрештою "Покажіть мені Моне" принесла Бенксі дохід у понад 9,8 мільйона доларів.

#AuctionUpdate️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

Картина стала другою у рейтингу найдорожчих робіт художника, які продали через аукціон. Першість у цьому списку займає "Деградований парламент", який у 2019 році купили за 12,2 мільйона доларів.

Що відомо про картину "Покажіть мені Моне"

Британський художник Бенксі створив картину у 2005 році. На полотні він відтворив одну зі знаменитих робіт легендарного Клода Моне. Водночас автор вніс свої корективи: у воді він намалював візки з супермаркетів та помаранчевий дорожній конус, що виставляють після аварії.

Таке переосмислення шедевральної картини підкорило поціновувачів мистецтва, тому й не дивно, що за роботу Бенксі влаштували запеклі торги.

Відомо також, що полотно увійшло до серії картин "Сира нафта". У рамках цього мистецького циклу Бенксі створив свої варіанти робіт Ван Гога, Едварда Хоппера та Енді Ворхола.