Американська телеведуча Кріссі Тейген очікує на появу третьої дитини від Джона Ледженда. Але за її словами, тепер вона розуміє жінок, які кажуть, що вагітність – це не так легко і прекрасно.

У своїх Instagram-Stories 34-річна Кріссі зізналась, що дотримується постільного режиму за рекомендацією лікаря. І тепер вона розуміє, наскільки це складно і непросто.

До слова У вишуканій сукні: вагітна Кріссі Тейген стала зіркою модного глянцю Marie Claire

Я не думала, що постільний режим варто сприймати буквально. Мені здавалося, що це означає, що ти просто відпочиваєш вдома. Що це може бути і диванний режим. Але ні, я попалась. Мені і справді потрібен постільний режим,

– додала Кріссі.

Жінка переконана, що це в неї покарання за те, що вона із захопленням розповідала про перші дві вагітності: "Тепер я розумію тих, хто говорить, що вагітність – це не так вже й прекресно. Але я все одно дуже щаслива виношувати цю дитину".

Відомо, що постільний режим їй виписали терміном на 2 тижні після останнього візиту на УЗД. Тоді Кріссі ділилась, що планує використати час з користю: хоче навчитись шити накидки і дитячий одяг.

Нагадаємо, що Кріссі Тейген і її чоловік – співак Джон Ледженд, вже виховують двох чудових дітей: доньку Луну і сина Майлза. Всередині серпня телеведуча зізналась, що очікує на появу третьої дитини. Артист презентував свій новий кліп, вкінці якого Тейген продемонструвала округлий живіт. Втім незадовго після заяви про вагітність на жінку "накинулись", адже жінка ненароком зізналась, що робила операцію зі зменшення грудей на початку третьої вагітності. Чимало користувачів вважали, що це могло дуже нашкодити дитині і що вона понехтувала його здоров’ям і ростом заради власних потреб.