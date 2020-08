В Голлівуді очікують на нове поповнення: блогерка Кріссі Тейген та співак Джон Ледженд втретє стануть батьками. Наразі зіркова матуся поділилась першими знімками, на яких видно її округлий животик.

Новину про третю вагітність подружжя вирішило оприлюднити оригінальним способом. Кріссі Тейген знялась у романтичному кліпі свого коханого Джона Ледженда. На кадрах пара, як завжди, демонструвала ідилію, передає 24 канал.

А вже в анонсі Кріссі Тейген звернулась до прихильників, наголосивши, аби вони переглянули кліп до кінця. У фінальних кадрах блогерка позувала на фоні океану в обіймах Джона Ледженда та показувала свій округлий живіт.

Дивіться кліп Джона Ледженда до пісні Wild: відео

Прихильники спершу думали, що це розіграш від Кріссі Тейген і Джона Ледженда. Однак вже за кілька годин після прем'єри пісні зіркова матуся опублікувала відео в твіттері, де підтвердила, що очікує на появу третьої дитини.

Що відомо про шлюб Кріссі Тейген і Джона Ледженда

Вже 7 років Кріссі Тейген одружена з Джоном Леджендом. І, здається, щороку їхні стосунки тільки зміцнюються. А познайомилась пара на зйомках кліпу. Відтоді блогерка стала головною жінкою і музою у житті Джона Ледженда. Саме вона стає зіркою його романтичних кліпів, а трек All of Me написаний спеціально для Кріссі.

Пара виховує двох дітей – 4-річну Луну і 2-річного Майлза. Ще до других пологів Кріссі Тейген не приховувала, що матиме ще нащадків.

"Мій чоловік справді любить бути батьком. Він кладе руку на мій живіт ввечері, співає йому, хоче бути поруч зі мною. Я по-справжньому щаслива. Раніше чула, що деякі чоловіки змінюють ставлення до жінки під час вагітності, причому не в кращу сторону, тому боялася і не поспішала. Але все не так: це дійсно прекрасний стан", – розповідала вона.