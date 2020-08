В Голливуде ожидают новое пополнение: блогер Крисси Тейген и певец Джон Ледженд в третий раз станут родителями. Сейчас звездная мамочка поделилась первыми снимками, на которых виден ее округлый животик.

Новость о третьей беременности супруги решили обнародовать оригинальным способом. Крисси Тейген снялась в романтическом клипе своего возлюбленного Джона Ледженда. На кадрах пара, как всегда, демонстрировала идиллию, передает 24 канал.

А уже в анонсе Крисси Тейген обратилась к поклонникам, отметив, чтобы они пересмотрели клип до конца. В финальных кадрах блогер позировала на фоне океана в объятиях Джона Ледженда и показывала свой округлый живот.

Смотрите клип Джона Ледженда к песне Wild: видео

Поклонники сначала думали, что это розыгрыш от Крисси Тейген и Джона Ледженда. Однако уже через несколько часов после премьеры песни звездная мама опубликовала видео в твиттере, где подтвердила, что ожидает появления третьего ребенка.

Что известно о браке Крисси Тейген и Джона Ледженда

Уже 7 лет Крисси Тейген замужем за Джоном Леджендом. И, кажется, каждый год их отношения только укрепляются. А познакомилась пара на съемках клипа. С тех пор блогер стала главной женщиной и музой в жизни Джона Ледженда. Именно она становится звездой его романтических клипов, а трек All of Me написан специально для Крисси.

Пара воспитывает двоих детей – 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза. Еще до вторых родов Крисси Тейген не скрывала, что будет иметь еще потомков.

"Мой муж действительно любит быть отцом. Он кладет руку на мой живот вечером, поет ему, хочет быть рядом со мной. Я по-настоящему счастлива. Ранее слышала, что некоторые мужчины меняют отношение к женщине во время беременности, причем не в лучшую сторону, потому боялась и не спешила. Но все не так: это действительно прекрасное состояние", – рассказывала она.