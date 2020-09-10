Американська телеведуча Кріссі Тейген очікує на появу третьої дитини, а поки вона була на перших місяцях вагітності, їй вдалось стати головною героїнею журналу Marie Claire.

На обкладинці жовтневого номеру видання Marie Claire 34-річна Кріссі Тейген постала у чарівній червоній сукні з чорним поясом від бренду Balmain. Для інших фото зірка приміряла розкішні плаття таких преміальних марок, як Jacquemus, Max Mara і Salvatore Ferragamo. Автором фотосесії стала американська фотодокументалістка Лорен Дукофф. Сама ж зйомка відбувалась на території елітного пентгаусу і посеред пишної зелені.

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Кріссі Тейген для Marie Claire / Фото Лорен Дукофф, Marie Claire

Окрім роботи у кадрі, зірка дала інтерв'ю журналістам, де розповіла про своє життя, майбутні президентські вибори у США і перше зіткнення з расизмом. За її словами, сталось це у 2010 році, коли її та чоловіка Джона Ледженда переслідували двоє білошкірих чоловіків. Зокрема, жінка у своєму інстаграмі поділилась думками стосовно хвилі "хейту", яка накрила її після того, як та зізналась, що зробила операцію по зменшенню грудей під час третьої вагітності.

"Я постала на обкладинці цього видання через кілька днів після операції, коли була вже вагітна. Я була так налякана, що агресія стосовно мого тіла мала відбиток на моїй дитині, що я змирилась з думкою, що не все може бути ідеально… Мої фан-сторінки писали мені, чи хочу я, щоб люди обговорювали мене у коментарях… Робити людей щасливими – це все моє життя. Я більше нічого не хочу робити. Думаю, я змирилась з тим, що не всім буду подобатись і хоча мене це досі розчаровує, я можу з цим жити. Я дуже люблю вас, мої прихильники і я дякую за підтримку в останні кілька місяців. Дякую Marie Claire за те, що ризикнули і розмістили мене на свою обкладинку", – поділилась думками про критику вагітна Кріссі Тейген.