Американская телеведущая Крисси Тейген ожидает появление третьего ребенка, а пока она была на первых месяцах беременности, ей удалось стать главной героиней журнала Marie Claire.

На обложке октябрьского номера издания Marie Claire 34-летняя Крисси Тейген появилась в волшебном красном платье с черным поясом от бренда Balmain. Для других фото звезда примерила роскошные платья таких премиальных марок, как Jacquemus, Max Mara и Salvatore Ferragamo. Автором фотосессии стала американская фотодокументалистка Лорен Дукофф. Сама же съемка происходила на территории элитного пентхауса и среди пышной зелени.

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Крисси Тейгена для Marie Claire / Фото Лорен Дукофф, Marie Claire

Кроме работы в кадре, звезда дала интервью журналистам, где рассказала о своей жизни, предстоящих президентских выборах в США и первом столкновении с расизмом. По ее словам, произошло это в 2010 году, когда ее и мужа Джон Ледженд преследовали двое белокожих мужчин. В частности, женщина в своем Инстаграме поделилась мыслями относительно волны "хейта", которая накрыла ее после того, как та призналась, что сделала операцию по уменьшению груди во время третьей беременности.

"Я появилась на обложке этого издания через несколько дней после операции, когда была уже беременна. Я была так напугана, что агрессия по отношению к моему телу оставит отпечаток на моем ребенке, что я смирилась с мыслью, что не все может быть идеально ... Мои фан-страницы писали мне, хочу я, чтобы люди обсуждали меня в комментариях ... делать людей счастливыми – это вся моя жизнь. Я больше ничего не хочу делать. Думаю, я смирилась с тем, что не всем буду нравиться и хотя меня это до сих пор разочаровывает, я могу с этим жить. Я очень люблю вас, мои фанаты и я благодарю за поддержку в последние несколько месяцев. Спасибо Marie Claire за то, что рискнули и разместили меня на своей обложке", – поделилась мыслями о критике беременная Крисси Тейген.