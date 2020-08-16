Известная американская модель и жена певца Джона Ледженда недавно призналась, что они в третий раз станут родителями. Она также решила поделиться, как узнала о своей беременности.

На странице в твиттере Крисси рассказала, что первый тест на беременность она делала из-за проверки перед операцией по удалению имплантов. Тогда он показал отрицательный результат, но на самом деле это было не так.

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Через несколько недель после операции я снова сделала тест. Так уже несколько лет: я делаю тест каждый месяц с надеждой, что он будет положительный. Но мне не везло,

- поделилась женщина.

Крисси рассказала, что делала тест в день релиза нового альбома Джона. Затем он проснулся в 3 часа ночи, чтобы сделать запись для шоу. Она спросила мужа, делать ли тест, или не разочаровываться. Женщина не разочаровалась, но очень испугалась.

...I was not disappointed. But I was scared shitless. Was pretty positive you shouldn't get your boobs out while pregnant? Pretty sure. — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 15, 2020

Несмотря на все это, ребенку не навредила эта операция. Крисси пишет: "Когда ты устаешь пытаться, жизнь делает тебе сюрприз". Хотя признается, что грудь принесла ей немало боли.

Что известно об операции, которую перенесла Крисси Тейген

Ранее американская модель хотела удалить импланты из груди, которые она вставила 10 лет назад. Операция тогда прошла успешно, однако не принесла желаемого результата. Тогда Крисси призналась, что все равно чувствует себя некомфортно в собственном теле. Поэтому планирует сделать такую операцию еще раз, но, вероятно, перенесет ее на неизвестное время из-за беременности. Напомним, у супругов Джона Ледженда и Крисси Тейген есть двое детей: дочь Луна и сын Майлз.