Американская реалити-звезда Крисси Тейген в июне этого года удалила импланты из груди, которые носила на протяжении 10 лет. Теперь она рассказала, что снова хочет уменьшить грудь, ведь не думала, что после операции они будут настолько большими.

Жена известного певца Джона Лендженда Крисси Тейген снова заговорила об уменьшении груди через месяц после первой операции. В инстаграм-сторис на личном аккаунте она сообщила, что чувствует себя некомфортно в собственном теле.

К теме Крисси Тейген удалила импланты из груди, которые носила на протяжении 10 лет

34-летняя знаменитость 10 лет назад увеличила грудь для того, чтобы фотографии в купальниках выглядели более эффектно. Однако после материнства состояние интимных зон ухудшилось и Крисси решила удалить импланты. Операция прошла прекрасно, однако не дала желаемого результата.

Тейген призналась, что даже после хирургического вмешательства грудь очень большая и это приносит ей дискомфорт. По словам звезды, она планирует снова уменьшить размер. Об этом она рассказала более чем 30-миллионной аудитории подписчиков на странице в Инстаграме. Другие детали пока неизвестны. Тейген не отметила, когда планирует делать операцию.

Что известно о Крисси Тейген?

Крисси Тейген – известная американская модель, телеведущая и писательница. В 2007 году познакомилась с певцом Джоном Леджендом на съемках клипа Stereo. У них завязались романтические отношения, а через четыре года пара сообщила о помолвке. 14 сентября 2013 года влюбленные поженились. Свадьба состоялась в Италии. Супруги воспитывают двух детей – дочь Луну и сына Майлза. Оба были зачаты с помощью процедуры искусственного оплодотворения.