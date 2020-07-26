Американська реаліті-зірка Кріссі Тейген в червні цього року видалила імпланти з грудей, які носила протягом 10 років. Тепер вона розповіла, що знову хоче зменшити груди, адже не думала, що після операції вони будуть настільки великими.

Дружина відомого співака Джона Лендженда Кріссі Тейген знову заговорила про зменшення грудей через місяць після першої операції. В інстаграм-сторіс на особистому акаунті вона повідомила, що почувається некомфортно у власному тілі.

До теми Кріссі Тейген видалила імпланти з грудей, які носила протягом 10 років

34-річна знаменитість 10 років тому збільшила груди для того, щоб фотографії у купальниках виглядали більш ефектно. Проте після материнства стан інтимних зон погіршився і Кріссі вирішила видалити імпланти. Операція пройшла чудово, проте не дала бажаного результату.

Тейген зізналася, що навіть після хірургічного втручання груди дуже великі і це приносить їй дискомфорт. За словами зірки, вона планує знову зменшити розмір. Про це вона розповіла понад 30-мільйонній аудиторії підписників на сторінці в інстаграмі. Інші деталі наразі невідомі. Тейген не зазначила, коли планує робити операцію.

Що відомо про Кріссі Тейген?

Кріссі Тейген – відома американська модель, телеведуча та письменниця. У 2007 році познайомилася із співаком Джоном Леджендом на зйомках кліпу Stereo. У них зав'язалися романтичні стосунки, а через чотири роки пара повідомила про заручини. 14 вересня 2013 року закохані одружилися. Весілля відбулося в Італії. Подружжя виховує двох дітей – доньку Луну та сина Майлза. Обидвоє нащадків були зачаті за допомогою процедури штучного запліднення.