Кріссі Тейген робила операцію на зменшення грудей під час вагітності: шокуюче зізнання
Відома американська модель та жінка співака Джона Ледженда нещодавно зізналась, що вони втретє стануть батьками. Вона також вирішила поділитися, як дізналась про свій стан при надії.
На сторінці в твітері Кріссі розповіла, що перший тест на вагітність вона робила через перевірку перед операцією з видалення імплантів. Тоді він показав негативний результат, але насправді це було не так.
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За декілька тижнів після операції я знову зробила тест. Так вже кілька років: я роблю тест щомісяця з надією, що він буде позитивний. Але мені не щастило,
– поділилась жінка.
Кріссі розповіла, що робила тест в день релізу нового альбому Джона. Тоді він прокинувся о 3 ранку, щоб зробити запис для шоу. Вона спитала чоловіка, чи робити тест, чи не розчаровуватися. Жінка не розчарувалась, але дуже налякалась.
Незважаючи на все це, дитині не нашкодила ця операція. Кріссі пише: "Коли ти втомлюєшся намагатися, життя робить тобі сюрприз". Хоча зізнається, що груди принесли їй чимало болю.
Що відомо про операцію, яку перенесла Кріссі Тейген
Раніше американська модель хотіла видалити імпланти з грудей, які вона вставила 10 років тому. Операція тоді пройшла успішно, однак не принесла бажаного результату. Тоді Кріссі зізналась, що все одно відчувається некомфортно у власному тілі. Тому вона планує зробити таку операцію ще раз, але, ймовірно, перенесе її на невідомий час через вагітність. Нагадаємо, у подружжя Джона Ледженда і Кріссі Тейген є двоє дітей: донька Луна та син Майлз.