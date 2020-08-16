Відома американська модель та жінка співака Джона Ледженда нещодавно зізналась, що вони втретє стануть батьками. Вона також вирішила поділитися, як дізналась про свій стан при надії.

На сторінці в твітері Кріссі розповіла, що перший тест на вагітність вона робила через перевірку перед операцією з видалення імплантів. Тоді він показав негативний результат, але насправді це було не так.

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За декілька тижнів після операції я знову зробила тест. Так вже кілька років: я роблю тест щомісяця з надією, що він буде позитивний. Але мені не щастило,

– поділилась жінка.

Кріссі розповіла, що робила тест в день релізу нового альбому Джона. Тоді він прокинувся о 3 ранку, щоб зробити запис для шоу. Вона спитала чоловіка, чи робити тест, чи не розчаровуватися. Жінка не розчарувалась, але дуже налякалась.

...I was not disappointed. But I was scared shitless. Was pretty positive you shouldn't get your boobs out while pregnant? Pretty sure. — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 15, 2020

Незважаючи на все це, дитині не нашкодила ця операція. Кріссі пише: "Коли ти втомлюєшся намагатися, життя робить тобі сюрприз". Хоча зізнається, що груди принесли їй чимало болю.

Що відомо про операцію, яку перенесла Кріссі Тейген

Раніше американська модель хотіла видалити імпланти з грудей, які вона вставила 10 років тому. Операція тоді пройшла успішно, однак не принесла бажаного результату. Тоді Кріссі зізналась, що все одно відчувається некомфортно у власному тілі. Тому вона планує зробити таку операцію ще раз, але, ймовірно, перенесе її на невідомий час через вагітність. Нагадаємо, у подружжя Джона Ледженда і Кріссі Тейген є двоє дітей: донька Луна та син Майлз.