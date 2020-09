Американская певица Селена Гомес приняла участие в новой фотосессии для издания Allure, где примерила не только стильные вещи именитых брендов, но и показала впечатляющие результаты похудения.

В новой фотоистории для октябрьского журнала Allure Best of Beauty 2020 звезда также прорекламировала свой бьюти-бренд под названием Rare Beauty by Selena Gomez. Косметические средства марки можно увидеть в макияже Селены, который прекрасно сочетался с ее образами: короткие топы, сияющие пиджаки с бахромой, джинсовые шорты, стильные платья и сияющие украшения.

Для одной фотографии Гомес даже воссоздала образ легендарной Фриды Кало, не только повторив ее легендарную прическу, а и надев провокационную майку с надписью "Голосуй или умри" в предвкушении президентских выборов в США.



Селена Гомес для Allure 2020: фото / Micaiah Carter, Allure

Что касается обложки издания, то она позировала в откровенном кожаном платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее пышную грудь. Ее волосы также были украшены цветами, правда, черными, и тоже напоминали стиль Фриды Кало. Автором чувственных фото стал Micaiah Carter.



На новых снимках невозможно не заметить, что Селена Гомес занялась собственной фигурой и показала невероятные результаты. После нескольких лет депрессии и борьбы с нестабильным ментальным здоровьем она нашла гармонию. Хотя недавно рассказывала, что ей нравится ее тело, даже со складками.

