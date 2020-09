Американська співачка Селена Гомес взяла участь у новій фотосесії для видання Allure, де приміряла не лише стильні речі іменитих брендів, а й показала результати схуднення, що вражають.

У новій фотоісторії для жовтневого журналу Allure Best of Beauty 2020 зірка також прорекламувала свій б'юті-бренд під назвою Rare Beauty by Selena Gomez. Косметичні засоби марки можна побачити у макіяжі Селени, який чудово поєднався з її образами: короткі топи, сяючі піджаки з бахромою, джинсові шорти, стильні сукні та сяючі прикраси.

Для однієї фотографії Гомес навіть відтворила образ легендарної Фріди Кало, де не лише повторила її легендарну зачіску, а й одягнула провокативну майку з надписом "Голосуй або помри" в передчутті президентських виборів у США.



Селена Гомес для Allure 2020: фото / Micaiah Carter, Allure

Щодо обкладинки видання, то вона позувала у відвертій шкіряній сукні з глибоким декольте, що підкреслювала її пишні груди. Її волосся також було прикрашене квітами, щоправда, чорними, і теж нагадували стиль Фріди Кало. Автором проникливих фото став Micaiah Carter.



Селена Гомес для Allure 2020: фото / Micaiah Carter, Allure

На нових знімках неможливо не зауважити, що Селена Гомес зайнялась власною фігурою та показала неймовірні результати. Після кількох років депресії та боротьби з нестабільним ментальним здоров'ям вона віднайшла гармонію. Хоча недавно розповідала, що їй подобається її тіло, навіть зі складками.

Селена Гомес для Allure 2020: фото / Micaiah Carter, Allure