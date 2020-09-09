Селена Гомес днями знялась в ютуб-ролику з б'юті-блогеркою Ніккі де Ягер. Там вони тестували косметику бренду співачки Rare Beauty й поговорили про колишні стосунки Селени.

Днями популярна американська співачка Селена Гомес знялась в ютуб-ролику разом з б'юті-блогеркою Ніккі де Ягер, що опублікований на її каналі. У ньому вони тестували косметику співачки Rare Beauty та говорили на різні теми.

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Наносячи макіяж, дівчата почали розмовляти про колишні стосунки Селени. Співачка зізналась, що на карантині доволі важко заводити стосунки. Однак, це не означає, що їй зараз потрібен хлопець.

Знаєш, це доволі кумедно, тому що я говорю так, ніби хочу завести собі бойфренда. Ні, я це зовсім не маю на увазі. З хлопцями все дуже складно,

– сказала співачка.

Селена зазначила також, що всі колишні хлопці вважають її божевільною. Але Гомес однаково на їхню думку.

Нагадаємо, що найдовші стосунки в співачки були з Джастіном Бібером. Пара почала зустрічатися 2010 року, часто розривала стосунки і знову сходилась. Остаточно Селена з Джастіном перестали зустрічатися 2018 року. Вона неодноразово називала їхні стосунки токсичними.

"Ти звикаєш, що у вас то пристрасть, то розчарування, то сварки і починаєш думати, що це і є любов. Я довго вірила в це. Зараз я хочу справжніх стосунків. Щоб вони не були співзалежними, важкими, з проблемами у спілкуванні", – зізнається Селена.

Раніше співачка зазначала, що хоче, щоб її запам'ятали не за бурхливе особисте життя, а за творчість.

Дивитись розмову Селени Гомес з Ніккі онлайн: