Селена Гомес на днях снялась в ютуб-ролике с бьюти-блогершей Никки де Ягер. Там они тестировали косметику бренда певицы Rare Beauty и поговорили о прежних отношениях Селены.

На днях популярная американская певица Селена Гомес снялась в ютуб-ролике вместе с бьюти-блогершей Никки де Ягер, опубликованном на ее канале. В нем они тестировали косметику певицы Rare Beauty и говорили на разные темы.

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Нанося макияж, девушки начали разговаривать о прежних отношениях Селены. Певица призналась, что на карантине довольно трудно заводить отношения. Однако, это не значит, что ей сейчас нужен парень.

Знаешь, это довольно забавно, потому что я говорю так, будто хочу завести себе бойфренда. Нет, я это вовсе не имею в виду. С ребятами все очень сложно,

– сказала певица.

Селена отметила также, что все бывшие парни считают ее сумасшедшей. Но Гомес плевать на их мнение.

Напомним, что самые длительные отношения у певицы были с Джастином Бибером. Пара начала встречаться 2010 года, часто разрывала отношения и снова сходилась. Окончательно Селена с Джастином перестали встречаться в 2018 году. Она неоднократно называла их отношения токсичными.

"Ты привыкаешь, что у вас то страсть, то разочарование, то ссоры и начинаешь думать, что это и есть любовь. Я долго верила в это. Сейчас я хочу настоящих отношений. Чтобы они не были созависимыми, тяжелыми, с проблемами в общении" – признается Селена.

Ранее певица отмечала, что хочет, чтобы ее запомнили не из-за бурной личной жизни, а за творчество.

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