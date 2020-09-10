Світська левиця та американська блогерка Кріссі Тейген втретє вагітна. Днями вона сходила на запланований прийом до лікаря та зробила УЗД. Очевидицею цього стала її 4-річна донечка Луна.

Відео з візиту лікаря до її дому Кріссі Тейген опублікувала в інстаграмі. На кадрах видно, як майбутня матуся лежить на дивані, коли їй роблять УЗД. А допомагати медику взялась 4-річна Луна, яка допомагала лікарю знайти плід і щиро раділа, коли на екрані виднілось малятко.

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Така реакція дівчинки потішила не тільки зіркову матусю, але й користувачів мережі.

Вже у дописі Кріссі Тейген зізналась, що не відчувала рухів дитини, тому до візиту лікаря не могла знайти собі місця. Наразі блогерка зізналась, що з малюком все добре, а самій зірковій матусі прописали постільний режим. Цей час Кріссі планує використати з користю.

"Я на офіційному двотижневому постільному режимі. Використаю цей час, щоб навчитися шити накидки та дитячий одяг, тому якесь огидне вбрання скоро стане дивовижно потворним", – пожартувала Кріссі Тейген.

Що відомо про третю вагітність Кріссі Тейген

Про те, що співак Джон Ледженд і його кохана дружина Кріссі Тейген очікують на появу третьої дитини, стало відомо всередині серпня 2020 року. Артист презентував свій новий кліп, вкінці якого блогерка продемонструвала округлий живіт.

Окрім цього, подружжя вже виховує двох маленьких дітей – 4-річну Луну і 2-річного Майлза. Та через поповнення в родині Кріссі Тейген не переймається, адже, як вона розповіла журналістам в одному з інтерв'ю, її чоловік – чудовий батько та весь вільний час проводить з нащадками.