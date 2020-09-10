Светская львица и американская блогер Крисси Тейген третий раз беременна. На днях она сходила на запланированный прием к врачу и сделала УЗИ. Очевидицей этого стала ее 4-летняя дочь Луна.

Видео с визита врача к ее дому Крисси Тейген опубликовала в инстаграме. На кадрах видно, как будущая мама лежит на диване, когда ей делают УЗИ. А помогать доктору взялась 4-летняя Луна, которая помогала врачу найти плод и искренне радовалась, когда на экране виднелась малышка.

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Такая реакция девочки порадовала не только звездную мамочку, но и пользователей сети.

Уже в заметке Крисси Тейген призналась, что не чувствовала движений ребенка, поэтому до визита врача не могла найти себе места. Сейчас блогер призналась, что с малышом все хорошо, а звездной маме прописали постельный режим. Это время Крисси планирует использовать с пользой.

"Я на официальном двухнедельном постельном режиме. Использую это время, чтобы научиться шить накидки и детскую одежду, поэтому какой-то отвратительный наряд скоро станет удивительно уродливым", – пошутила Крисси Тейген.

Что известно о третьей беременности Крисси Тейген

О том, что певец Джон Ледженд и его любимая жена Крисси Тейген ожидают появление третьего ребенка, стало известно в середине августа 2020 года. Артист презентовал свой новый клип, в конце которого блогер продемонстрировала округлившийся живот.

Кроме этого, супруги уже воспитывают двоих маленьких детей – 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза. Но из-за пополнения в семье Крисси Тейген не беспокоится, ведь, как она рассказала журналистам в одном из интервью, ее муж – замечательный отец и все свободное время проводит с детьми.