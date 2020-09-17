Американская телеведущая Крисси Тейген ожидает появления третьего ребенка от Джона Ледженда. Но по ее словам, теперь она понимает женщин, которые говорят, что беременность – это не так легко и красиво.

В своих Instagram-Stories 34-летняя Крисси призналась, что соблюдает постельный режим согласно рекомендации врача. И теперь она понимает, насколько это сложно и непросто.

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Я не думала, что постельный режим стоит воспринимать буквально. Мне казалось, что это значит, что ты просто отдыхаешь дома. Что это может быть и диванный режим. Но нет, я попалась. Мне действительно нужен постельный режим,

– добавила Крисси.

Женщина уверена, что это у нее наказание за то, что она с восторгом рассказывала о первых двух беременностях: "Теперь я понимаю тех, кто говорит, что беременность – это не так уж и прекресно. Но я все равно очень счастлива вынашивать этого ребенка".

Известно, что постельный режим ей выписали сроком на 2 недели после последнего визита на УЗИ. Тогда Крисси делилась, что планирует использовать время с пользой: хочет научиться шить накидки и детскую одежду.

Напомним, что Крисси Тейген и ее муж – певец Джон Ледженд, уже воспитывают двух замечательных детей: дочь Луну и сына Майлза. В середине августа телеведущая призналась, что ожидает появления третьего ребенка. Артист презентовал свой новый клип, в конце которого Тейген продемонстрировала округлившийся живот. Впрочем вскоре после заявления о беременности на женщину "набросились", ведь женщина случайно призналась, что делала операцию по уменьшению груди в начале третьей беременности. Многие пользователи считали, что это могло сильно навредить ребенку и что она пренебрегла его здоровьем и ростом ради собственных нужд.