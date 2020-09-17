Крисси Тейген поделилась, что третья беременность стала для нее самой тяжелой
Американская телеведущая Крисси Тейген ожидает появления третьего ребенка от Джона Ледженда. Но по ее словам, теперь она понимает женщин, которые говорят, что беременность – это не так легко и красиво.
В своих Instagram-Stories 34-летняя Крисси призналась, что соблюдает постельный режим согласно рекомендации врача. И теперь она понимает, насколько это сложно и непросто.
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Я не думала, что постельный режим стоит воспринимать буквально. Мне казалось, что это значит, что ты просто отдыхаешь дома. Что это может быть и диванный режим. Но нет, я попалась. Мне действительно нужен постельный режим,
– добавила Крисси.
Женщина уверена, что это у нее наказание за то, что она с восторгом рассказывала о первых двух беременностях: "Теперь я понимаю тех, кто говорит, что беременность – это не так уж и прекресно. Но я все равно очень счастлива вынашивать этого ребенка".
Известно, что постельный режим ей выписали сроком на 2 недели после последнего визита на УЗИ. Тогда Крисси делилась, что планирует использовать время с пользой: хочет научиться шить накидки и детскую одежду.
Напомним, что Крисси Тейген и ее муж – певец Джон Ледженд, уже воспитывают двух замечательных детей: дочь Луну и сына Майлза. В середине августа телеведущая призналась, что ожидает появления третьего ребенка. Артист презентовал свой новый клип, в конце которого Тейген продемонстрировала округлившийся живот. Впрочем вскоре после заявления о беременности на женщину "набросились", ведь женщина случайно призналась, что делала операцию по уменьшению груди в начале третьей беременности. Многие пользователи считали, что это могло сильно навредить ребенку и что она пренебрегла его здоровьем и ростом ради собственных нужд.