У православ'ї та католицизмі: коли після народження потрібно хрестити дитину

Після народження дитини багато батьків вирішують її похрестити. Так малюк отримує духовних наставників – хрещену матір та хрещеного батька, які навчають його християнських традицій. Однак люди можуть здійснювати обряд і в дорослому віці, оскільки Ісус Христос, наприклад, це зробив у 30 років.

У протестантських церквах хрестять лише дорослих, адже тоді віряни дійсно стають свідомими. А як це відбувається у православних та греко-католиків, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24

До теми Приготуйтесь заздалегідь: список необхідних речей для таїнства хрещення дитини.

Коли треба хрестити малюка

Як таких правил, коли потрібно хрестити дитину, немає. Батьки самі приймають це важливе рішення. Однак, згідно з православ'ям та католицизмом, обряд краще проводити чимраніше. Зазвичай священники хрестять малюка на сороковий день після народження. До речі, це можна робити навіть у піст та свято, тобто не варто зважати на народні прикмети

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