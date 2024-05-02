В протестантских церквях крестят только взрослых, ведь тогда верующие действительно становятся сознательными. А как это происходит у православных и греко-католиков, узнавайте на сайте LifeStyle 24
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Когда надо крестить малыша
Как таких правил, когда нужно крестить ребенка, нет. Родители сами принимают это важное решение. Однако, согласно православию и католицизму, обряд лучше проводить чем раньше. Обычно священники крестят малыша на сороковой день после рождения. Кстати, это можно делать даже в пост и праздник, то есть не стоит учитывать народные приметы
Больше об обряде крещения
- Если родители не венчались, то они могут окрестить своего ребенка. Запрета на проведение обряда нет. Однако, в таком случае, за кумовьев стоит звать людей, которые венчались в церкви.
- За крестную мать не следует брать девочку, которой еще нет 14 лет, а за крестного отца – мальчика, младше 15 лет. Кстати, неженатые мужчины и незамужние женщины вполне могут крестить малыша.
- Раньше у детей был кто-то один из крестных, однако сейчас обычно их двое. Хотя в некоторых регионах Украины может быть и больше. Родителям стоит обратиться в местную церковь, чтобы священник подсказал, как лучше.