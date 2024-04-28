В разных христианских церквях обряд крещения имеет свои особенности, а также содержание набора зависит от семейных традиций. Однако, независимо от религиозного сообщества и личных предпочтений, существуют стандартные элементы, которые будут использованы на любых крестинах.

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Список нужных вещей на крещение ребенка

Обязательными предметами, без которых не обойтись, являются нательный крестик і крыжма.

Крестик для крестин может иметь любой материал, но желательно, чтобы на нем было изображение распятого Иисуса Христа. К крестику нужна цепочка или веревочка, чтобы его можно было надеть на ребенка.

Также полезно иметь икону Ангела-Хранителя. Обычно все эти обрядовые предметы можно приобрести в церковной лавке.



Таинство крещения / Фото phototo.com.ua

Что такое крыжма

Крыжма – это специальное прямоугольное полотно белого цвета, которым обертывается крестник. Она символизирует чистоту человеческой души после крещения, поэтому она является белой.

Для крыжмы подойдет любой обычный кусок белой ткани, полотенце или специально обработанный материал с вышитыми крестами. В каждом регионе традиции отличаются, однако обычно этот обязательный элемент должны покупать крестные родители.

Как происходит обряд крещения

В разных христианских конфессиях обряд может отличаться, но основные этапы и символика остаются подобными. Обычно церемонию проводит священник в храме. Эти этапы можно условно разделить на три основных:

Подготовка к крестинам. Родители должны обратиться в церковь, где планируют крестить ребенка, и выбрать дату. Там им расскажут о необходимых документах и следующие шаги. В некоторых храмах нужно иметь свидетельство о крещении и церковный брак родителей. Также в некоторых церквях родители ребенка должны пройти подготовительные науки, чтобы лучше понимать свои будущие обязанности.

Крещение. Священник читает специальные молитвы во время церемонии. Ребенка трижды поливают водой или же погружают в купель. Это символизирует очищение от первородного греха. После этого ребенка обертывают белым покрывалом – крыжмой, что символизирует начало новой, свободной от греха жизни.

Благословение и миропомазание. Отец помазывает ребенка миром, что означает дар Святого Духа.

После завершения основной части, можно попросить священника освятить подарки от родителей крещеного ребенка, например, крестик, медальон или икону.