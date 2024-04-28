В різних християнських церквах обряд хрещення має свої особливості, а також зміст набору залежить від сімейних традицій. Проте, незалежно від релігійної спільноти та особистих вподобань, існують стандартні елементи, які будуть використані на будь-яких хрестинах.

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Список потрібних речей на хрещення дитини

Обов'язковими предметами, без яких не обійтися, є натільний хрестик і крижма.

Хрестик для хрестин може мати будь-який матеріал, але бажано, щоб на ньому було зображення розп'ятого Ісуса Христа. До хрестика потрібен ланцюжок або мотузочка, щоб його можна було надіти на дитину.

Також корисно мати ікону Ангела-Охоронця. Зазвичай всі ці обрядові предмети можна придбати в церковній крамниці.



Таїнство хрещення / Фото phototo.com.ua

Що таке крижма

Крижма – це спеціальне прямокутне полотно білого кольору, яким обгортається похресник. Вона символізує чистоту людської душі після хрещення, тому вона є білою.

Для крижми підійде будь-який звичайний шмат білої тканини, рушник або спеціально оброблений матеріал із вишитими хрестами. У кожному регіоні традиції відрізняються, однак зазвичай цей обов'язковий елемент мають купляти хрещені батьки.

Як відбувається обряд хрещення

У різних християнських конфесіях обряд може відрізнятися, але основні етапи та символіка залишаються подібними. Зазвичай церемонію проводить священник у храмі. Ці етапи можна умовно поділити на три основні:

Підготовка до хрестин. Батьки повинні звернутися до церкви, де планують хрестити дитину, та обрати дату. Там їм розкажуть про необхідні документи та наступні кроки. У деяких храмах потрібно мати свідоцтво про хрещення та церковний шлюб батьків. Також у деяких церквах батьки дитини повинні пройти підготовчі науки, щоб краще розуміти свої майбутні обов'язки.

Хрещення. Священник читає спеціальні молитви під час церемонії. Дитину тричі поливають водою або ж занурюють у купіль. Це символізує очищення від первородного гріха. Після цього дитину обгортають білим покривалом – крижмою, що символізує початок нового, вільного від гріха життя.

Благословення та миропомазання. Отець помазує дитину миром, що означає дар Святого Духа.

Після завершення основної частини, можна попросити священника освятити подарунки від батьків хрещеної дитини, наприклад, хрестик, медальйон чи ікону.