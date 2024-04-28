В різних християнських церквах обряд хрещення має свої особливості, а також зміст набору залежить від сімейних традицій. Проте, незалежно від релігійної спільноти та особистих вподобань, існують стандартні елементи, які будуть використані на будь-яких хрестинах.
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Список потрібних речей на хрещення дитини
Обов'язковими предметами, без яких не обійтися, є натільний хрестик і крижма.
Хрестик для хрестин може мати будь-який матеріал, але бажано, щоб на ньому було зображення розп'ятого Ісуса Христа. До хрестика потрібен ланцюжок або мотузочка, щоб його можна було надіти на дитину.
Також корисно мати ікону Ангела-Охоронця. Зазвичай всі ці обрядові предмети можна придбати в церковній крамниці.
Таїнство хрещення / Фото phototo.com.ua
Що таке крижма
Крижма – це спеціальне прямокутне полотно білого кольору, яким обгортається похресник. Вона символізує чистоту людської душі після хрещення, тому вона є білою.
Для крижми підійде будь-який звичайний шмат білої тканини, рушник або спеціально оброблений матеріал із вишитими хрестами. У кожному регіоні традиції відрізняються, однак зазвичай цей обов'язковий елемент мають купляти хрещені батьки.
Як відбувається обряд хрещення
У різних християнських конфесіях обряд може відрізнятися, але основні етапи та символіка залишаються подібними. Зазвичай церемонію проводить священник у храмі. Ці етапи можна умовно поділити на три основні:
- Підготовка до хрестин. Батьки повинні звернутися до церкви, де планують хрестити дитину, та обрати дату. Там їм розкажуть про необхідні документи та наступні кроки. У деяких храмах потрібно мати свідоцтво про хрещення та церковний шлюб батьків. Також у деяких церквах батьки дитини повинні пройти підготовчі науки, щоб краще розуміти свої майбутні обов'язки.
- Хрещення. Священник читає спеціальні молитви під час церемонії. Дитину тричі поливають водою або ж занурюють у купіль. Це символізує очищення від первородного гріха. Після цього дитину обгортають білим покривалом – крижмою, що символізує початок нового, вільного від гріха життя.
- Благословення та миропомазання. Отець помазує дитину миром, що означає дар Святого Духа.
Після завершення основної частини, можна попросити священника освятити подарунки від батьків хрещеної дитини, наприклад, хрестик, медальйон чи ікону.