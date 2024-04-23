В останній місяць весни буде ще чимало релігійний свят. Їхні дати змінилися, оскільки минулого року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, пише LifeStyle 24.
Актуально Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів
Календар релігійних свят на травень 2024
1 травня – Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
2 травня – Великий четвер; спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула.
3 травня – Велика (Страсна) п’ятниця; спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.
4 травня – Велика субота; мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його.
5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини.
6 травня – Світлий понеділок; праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія.
7 травня – Світлий вівторок; Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської.
8 травня – Світла середа; апостола і євангеліста Івана Богослова; преподобного Арсенія Великого.
9 травня – Світлий четвер; перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї.
10 травня – Світла п’ятниця; ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота.
11 травня – Світла субота; священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія.
12 травня – апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського.
13 травня – мучениці Гликерії й з нею Лаодикія.
14 травня – мученика Ісидора; мученика Максима.
15 травня – преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.
16 травня – преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського.
17 травня – апостола Андроника і святої Юнії.
18 травня – святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.
19 травня – святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.
20 травня – мучеників Фалалея, Олександра й Астерія.
21 травня – рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени.
22 травня – мученика Василіска.
23 травня – преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.
24 травня – преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі.
25 травня – Третє віднайдення голови Івана Предтечі.
26 травня – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени.
27 травня – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.
28 травня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.
29 травня – мучениці Феодосії.
30 квітня – преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.
31 травня – апостола від 70-ти Єрма.