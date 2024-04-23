Усі додаткові вихідні, які були у попередні роки, скасовані, у зв'язку з дією воєнного стану. Скільки ж відпочиватимуть українці, розкаже LifeStyle 24.

Важливо Свята у квітні 2024 року: скільки днів відпочиватимуть українці

У травні будемо мати 23 робочих дні: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, та 8 вихідних: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Календар свят на травень 2024 року

1 травня – День праці.

3 травня – Всесвітній день свободи друку (преси).

7 травня – День радіо.

8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста; День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої Світової війни.

9 травня – День Європи (міжнародний).

12 травня – День матері; Всесвітній день медичних сестер.

15 травня – Міжнародний день сімей.

17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

18 травня – День науки; Міжнародний день музеїв; День Європи (український).

19 травня – Всеукраїнський день працівників культури; День молодіжних та дитячих громадських організацій; День пам'яті жертв політичних репресій; Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу; Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня – День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога.

21 травня – Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу і розвитку.

22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності.

23 травня – Свято Героїв.

24 травня – День слов'янської писемності та культури.

25 травня – День філолога; День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

26 травня – День хіміка; День Києва.

28 травня – День прикордонника.

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня – Всесвітній день без тютюну; День зварювальника.