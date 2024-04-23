Все дополнительные выходные, которые были в предыдущие годы, отменены, в связи с действием военного положения. Сколько же будут отдыхать украинцы, расскажет LifeStyle 24.

Важно Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы

В мае будем иметь 23 рабочих дня: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, и 8 выходных: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Календарь праздников на май 2024 года

1 мая – День труда.

3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы).

7 мая – День радио.

8 мая – Международный день Красного Креста; День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй Мировой войны.

9 мая – День Европы (международный).

12 мая – День матери; Всемирный день медицинских сестер.

15 мая – Международный день семей.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества.

18 мая – День науки; Международный день музеев; День Европы (украинский).

19 мая – Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая – День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога.

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

22 мая – Международный день биологического разнообразия.

23 мая – Праздник Героев.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

26 мая – День химика; День Киева.

28 мая – День пограничника.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

31 мая – Всемирный день без табака; День сварщика.