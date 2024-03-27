В следующем месяце украинцы будут иметь 8 выходных, которые приходятся на субботу и воскресенье: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 апреля. Работать люди будут 22 дня: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 апреля. Больше о том, какие праздники будут отмечаться во второй месяц весны, расскажет LifeStyle 24.
Кстати С именинами, Ростиславы: трогательные и искренние поздравления в картинках, прозе, стихах
Календарь праздников на апрель 2024
1 апреля – День рождения доллара, День растворимого кофе, Международный день птиц (День орнитолога), День смеха.
2 апреля – Международный день детской книги.
3 апреля – Всемирный день водных животных.
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, которая связана с разминированием, Международный день бездомных животных.
5 апреля – День заключения первой Конституции Украины.
6 апреля – Всемирный день настольного тенниса.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
8 апреля – Международный день ромов.
11 апреля – День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
12 апреля – День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины.
15 апреля – День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства.
17 апреля – День пожарной охраны Украины.
18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).
20 апреля – День благодарности волонтерам,День окружающей среды в Украине.
23 апреля – Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права.
24 апреля – День водопроводчика.
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
27 апреля – День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара.
28 апреля – День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.
29 апреля – Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола.
30 апреля – Всемирный день мобильности и доступности, День пограничника в Украине, Международный день джаза.