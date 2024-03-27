Наступного місяця українці матимуть 8 вихідних, які припадають на суботу та неділю: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 квітня. Працюватимуть люди 22 дні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 та 30 квітня. Більше про те, які свята відзначатимуться у другий місяць весни, розкаже LifeStyle 24.

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Календар свят на квітень 2024

1 квітня – День народження долара, День розчинної кави, Міжнародний день птахів (День орнітолога), День сміху.

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги.

3 квітня – Всесвітній день водних тварин.

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, Міжнародний день безпритульних тварин.

5 квітня – День укладення першої Конституції України.

6 квітня – Всесвітній день настільного тенісу.

7 квітня – Всесвітній день здоров’я.

8 квітня – Міжнародний день ромів.

11 квітня – День підводного човна, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.

12 квітня – День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України.

15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва.

17 квітня – День пожежної охорони України.

18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (День всесвітнього спадку).

20 квітня – День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища (День довкілля в Україні).

23 квітня – Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права.

24 квітня – День водопровідника.

26 квітня – Міжнародний день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу.

27 квітня – День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара.

28 квітня – День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці.

29 квітня – Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу.

30 квітня – Всесвітній день мобільності та доступності, День прикордонника в Україні, Міжнародний день джазу.