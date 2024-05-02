У протестантських церквах хрестять лише дорослих, адже тоді віряни дійсно стають свідомими. А як це відбувається у православних та греко-католиків, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24
До теми Приготуйтесь заздалегідь: список необхідних речей для таїнства хрещення дитини.
Коли треба хрестити малюка
Як таких правил, коли потрібно хрестити дитину, немає. Батьки самі приймають це важливе рішення. Однак, згідно з православ'ям та католицизмом, обряд краще проводити чимраніше. Зазвичай священники хрестять малюка на сороковий день після народження. До речі, це можна робити навіть у піст та свято, тобто не варто зважати на народні прикмети
Більше про обряд хрещення
- Якщо батьки не вінчалися, то вони можуть похрестити свою дитину. Заборони на проведення обряду немає. Однак, у такому випадку, за кумів варто кликати людей, які вінчалися у церкві.
- За хрещену матір не слід брати дівчинку, якій ще немає 14 років, а за хрещеного батька – хлопчика, молодшого за 15 років. До речі, неодружені чоловіки та незаміжні жінки цілком можуть хрестити малюка.
- Раніше у дітей був хтось один з хрещених, однак зараз зазвичай їх є двоє. Хоча у деяких регіонах України може бути й більше. Батькам варто звернутися у місцеву церкву, щоб священник підказав, як краще.