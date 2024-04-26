Багатьох матерів та татів цікавить, чи можна хрестити дитину, якщо вони не вінчалися. Відповідь на це питання знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.
До речі Чи вважається відмова від хрещення дитини гріхом: розгорнута відповідь
Чи можуть хрестити дитину не вінчані батьки
Батьки, які не вінчалися у храмі, можуть хрестити дитину. У цьому зовсім не має проблеми. Рішення про церковний шлюб має бути зваженим, а не поспішним. Однак за хрещених батьків варто брати людей, які вінчалися. Адже відтепер вони вважаються духовними наставниками дитини, які мають підштовхувати її на правильний шлях, підказувати та допомагати у складних ситуаціях.
Хто може бути хрещеними батьками
- Раніше для дитини обирали когось одного: або хрещену матір, або хрещеного батька. Однак зараз правила щодо кількості немає. Зазвичай малюка хрестять двоє людей, але буває, що й більше. У кожному регіоні України свої традиції щодо цього.
- У народі кажуть, що вагітній заборонено бути хрещеною мамою. Однак церква цей міф спростовує. Жінку при надії можна брати за куму, а під час обряду варто просто слідкувати за її самопочуттям.
- Священники також закликають людей не вірити у забобон про те, що хрестити малюка не може неодружений чоловік або незаміжня жінка. Вони не заберуть у дитини щастя, як стверджують прикмети.