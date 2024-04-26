Багатьох матерів та татів цікавить, чи можна хрестити дитину, якщо вони не вінчалися. Відповідь на це питання знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.

До речі Чи вважається відмова від хрещення дитини гріхом: розгорнута відповідь

Чи можуть хрестити дитину не вінчані батьки

Батьки, які не вінчалися у храмі, можуть хрестити дитину. У цьому зовсім не має проблеми. Рішення про церковний шлюб має бути зваженим, а не поспішним. Однак за хрещених батьків варто брати людей, які вінчалися. Адже відтепер вони вважаються духовними наставниками дитини, які мають підштовхувати її на правильний шлях, підказувати та допомагати у складних ситуаціях.

Хто може бути хрещеними батьками