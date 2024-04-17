Духовні наставники прищеплюють малюку любов до Господа, розповідають йому про духовні цінності та мораль. А скільки може бути хрещених батьків, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
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Скільки кумів можна брати
У давні часи традиційно обирали одного хрещеного. Для дівчинки – жінку, а для хлопчика – чоловіка. Річ у тім, що колись люди зазвичай здійснювали обряд хрещення вже дорослими, тому протилежна стать могла викликати сором. Згодом все частіше почали хрестити саме дітей, й зараз також. Тому тепер малюк має двох хрещених: тата й маму. У деяких областях України батьки беруть й більше кумів. Це все залежить від традицій регіону.
Кого не можна брати за кумів
- Хрестити дитину не може дівчинка, якій ще не виповнилося 15 років, та хлопчик, який ще не досягнув 14-річного віку. Крім того, за кумів краще не брати подружжя та монахів.
- Народні прикмети стверджують, що неодружний чоловік та незаміжня жінка не можуть бути хрещеними. Однак це всього лише міф. Церква цілком дозволяє таким людям ставати духовними наставниками.
- Ще один забобон – що за куму не можна брати вагітну. Однак жінка при надії цілком може хрестити дитину, кажуть священники. Під час Таїнства просто потрібно слідкувати за її самопочуттям.