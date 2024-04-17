Духовные наставники прививают малышу любовь к Господу, рассказывают ему о духовных ценностях и морали. А сколько может быть крестных родителей, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Сколько кумовьев можно брать

В давние времена традиционно выбирали одного крестного. Для девочки – женщину, а для мальчика – мужчину. Дело в том, что когда-то люди обычно совершали обряд крещения уже взрослыми, поэтому противоположный пол мог вызвать стыд. Впоследствии все чаще начали крестить именно детей, и сейчас тоже. Поэтому теперь малыш имеет двух крестных: папу и маму. В некоторых областях Украины родители берут и больше кумовьев. Это все зависит от традиций региона.

Кого нельзя брать в кумовья