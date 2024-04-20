Деякі люди здійснюють обряд хрещення вже у дорослому віці. Це не заборонено, адже Ісус Христос, наприклад, охрестився у 30 років, зазначає LifeStyle 24.

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Коли не можна хрестити дитину

За традицією, хрестити дитину потрібно через 40 днів після народження. Раніше цього не варто робити. Однак є виняток – сильна хвороба. Тоді батьки йдуть до храму терміново, аби дитина швидше одужала. Ми звикли, що зазвичай обряд проводять у вихідні. Хоча його можна планувати й на будній день. Так навіть буває краще, оскільки тоді менше людей.

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