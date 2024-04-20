Деякі люди здійснюють обряд хрещення вже у дорослому віці. Це не заборонено, адже Ісус Христос, наприклад, охрестився у 30 років, зазначає LifeStyle 24.
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Коли не можна хрестити дитину
За традицією, хрестити дитину потрібно через 40 днів після народження. Раніше цього не варто робити. Однак є виняток – сильна хвороба. Тоді батьки йдуть до храму терміново, аби дитина швидше одужала. Ми звикли, що зазвичай обряд проводять у вихідні. Хоча його можна планувати й на будній день. Так навіть буває краще, оскільки тоді менше людей.
Ще трохи інформації про хрещення
- У церкві кажуть, що хрестити дитину можна й у піст, й у свято. Заборона, яка поширена у суспільстві, – це всього лише міф. Святкування можна провести скромно, аби, наприклад, не порушити правила посту.
- Матір може бути присутньою на хрещенні дитини. Якщо обряд здійснюється у перші 40 днів після народження, то жінка спостерігає у притворі. При вході до храму все видно і чути.
- Жінку при надії дозволяється брати за куму. Народні прикмети стверджують, що вагітна може зашкодити новонародженому, однак священники цю інформацію спростовують.
- Якщо людина не готова хрестити дитину, то вона може відмовитися. Таке рішення не вважається гріхом. Просто потрібно прийти до батьків і все правильно їм пояснити, щоб не образити.