Некоторые люди совершают обряд крещения уже во взрослом возрасте. Это не запрещено, ведь Иисус Христос, например, крестился в 30 лет, отмечает LifeStyle 24.

Вам пригодится Кого нельзя брать в кумовья и почему: важные советы для будущих родителей

Когда нельзя крестить ребенка

По традиции, крестить ребенка нужно через 40 дней после рождения. Ранее этого не стоит делать. Однако есть исключение – сильная болезнь. Тогда родители идут в храм срочно, чтобы ребенок быстрее выздоровел. Мы привыкли, что обычно обряд проводят в выходные. Хотя его можно планировать и на будний день. Так даже бывает лучше, поскольку тогда меньше людей.

Еще немного информации о крещении